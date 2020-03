Varsler de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid

– Nå sitter beredskapsrådet og diskuterer tiltak som kommer til å bli de mest inngripende Norges befolkning har opplevd i fredstid. Det må vi være forberedt på. Det er helt nødvendig å bruke strenge og effektive tiltak for å hindre smittespredning i Norge, sier helseminister Bent Høie torsdag morgen.

Beskjeden kommer etter et møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser der også statsminister Erna Solberg var til stede.

– Vi er nødt til å trykke på en større knapp, men det må gjøres på riktig tidspunkt. Det er inngripende i folks hverdag og for hvordan samfunnet vårt fungere. Da er vi også nødt til å passe på timingen. Det er denne fasen vi nå har kommet til, sier Solberg.

– Skal sikre tilstrekkelig avstand mellom folk

Høie sier tiltakene innføres i solidaritet med dem som er i risikogruppen og de tusener i helsetjenesten som kommer til å stå i en veldig krevende situasjon over tid.

– Vi må unngå å få for mange smittede på en gang, sier han.

Han sier tiltakene diskuteres fra de ulike samfunnssektorene sin side.

– Dette vil være tiltak som går på hele samfunnet vårt og som går på å sikre at det er tilstrekkelig avstand mellom folk, slik at vi bidrar til å holde smittespredningen nede og unngå for mange smitter på en gang, sier Høie.

Stenging av skoler er blant temaene som nå diskuteres.

– Hvis vi stenger skolene så må det gjøres på en slik måte at vi ikke hindrer våre ansatte i samfunnskritiske virksomheter og helsetjenesten fra å gå på jobb. Det er noe som diskuteres, sier Høie.

Solberg er også avventende til å gi beskjed om at alle skoler skal stenges.

– Der må vi også passe på å sørge for at de som er foreldre kan gå på jobb når de jobber i samfunnskritiske sektorer. Vi må få gode faglige råd om dette er det riktige, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) var torsdag på besøk hos Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser. Etter møtet varsler de flere strenge tiltak. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Avviser kritikk

Helseministeren avviste kritikken som har kommet mot myndighetene om at de strengeste tiltakene burde kommet på et tidligere tidspunkt. Han mener det ikke har vært behov for disse tidligere.

– Det var i går vi fikk de første tilfellene i Norge av smitte som vi ikke kunne spore tilbake. Det var også det riktige tidspunktet å innføre de strenge tiltakene på, sier han.

Han sier det er en risiko for at folk ikke ville respektert for strenge tiltak på et tidspunkt der de «ikke var nødvendige».

– Da er jeg redd for at mange hadde satt spørsmålstegn ved om det var nødvendig. Vi kunne risikert at folk ikke respekterte tiltakene når vi faktisk hadde behov for dem. Nå ser vi at folk gjør det, fordi det er behov for dem, sier Høie