Mer bevegelse tross strenge korona-tiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fortsatt er Norge på tiltak som er de mest inngripende den norske befolkning har opplevd i fredstid. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, er den klare oppfordringen fra regjeringen som har gått for «slå-ned strategien» i kampen mot koronasmitten.

Mandag åpner barnehager, men allerede nå har folk begynt å bevege seg mer.

– Vi ser en sakte, men stabil økning i mobilitet for den norske befolkningen nå. Nivået er imidlertid fortsatt svært lavt, og det må minst en dobling til før vi er tilbake på vanlige nivåer, sier Marte Ruud Sandberg, markedssjef for stordata i Telenor.

Første uken etter tiltakene reduserte vi reiser med rundt 65 prosent, ifølge tall fra Telenors mobilkunder. Nå, en måned senere, viser de samme kildene at flere beveger seg som normalt igjen

Mandag 16. mars: reduksjon på ca. 65 prosent

Mandag 13. april: reduksjon på 52 prosent (2. påskedag)

Tirsdag 14. april: reduksjon på 38 prosent

Onsdag 15. april: reduksjon på 34 prosent

Med andre ord vil dette si at 35 av 100 hadde normal mobilitet første uken etter at myndighetene tok grep i midten av mars, mens 66 av 100 beveget seg normalt denne uken.

Viktig fase

ADVARER: Assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen sier vi ikke kan gå tilbake til slik livet var før tiltakene ble satt inn. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Det viser det man kanskje kan frykte, at nå tenker mange at det verste er over og at man kan begynne å slakke av igjen, sier assisterende direktør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet.

Han sier vi nå går inn i en viktig fase. Folk må kanskje bevege seg mer samtidig som vi fortsetter å holde avstand.

– Er du bekymret over at det er mer aktivitet?

– Ja, det er litt bekymringsfullt. Det er i hvert fall noe vi må følge nøye med på. For vi ønsker ikke nå at det skal slippes helt opp. Vi kan ikke gå tilbake til slik livet var før tiltakene ble satt inn, sier Stene-Larsen.

MAKS FEM: Spill og avslapning i Tøyenparken i Oslo fredag ettermiddag. Folk klynget seg, men med god avstand mellom hver og i flokker på under fem personer. Foto: Ola Mjaaland

Færre er bekymret

Også data fra Statens vegvesen viser at vi er mer på farten. Det er en sterk økning i trafikken i alle landets største byer denne uken sammenlignet med uken før påske, viser tall NRK har hentet inn fra vegvesenet.

– Det som er viktig er at vi ikke fyller opp arbeidsplassene slik at det er trangt der eller fyller opp offentlig kommunikasjon, poengterer Stene-Larsen.

Søylene viser økningen i trafikkpasseringer dag for dag, på Ring 2 i Oslo, før og etter påske. Søylene viser økningen i trafikkpasseringer dag for dag, i sørgående retning ved Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen, før og etter påske. Søylene viser økningen i trafikkpasseringer dag for dag, på E18 mot Kristiansand, før og etter påske. Søylene viser økningen i trafikkpasseringer dag for dag, på E39 i Stavanger i begge retninger, før og etter påske. Søylene viser økningen i trafikkpasseringer dag for dag, på E8 i Tromsøysundtunnelen mot Tromsøya, før og etter påske. Søylene viser økningen i trafikkpasseringer dag for dag, på E6 i begge retninger i Trondheim, før og etter påske.

Markedsanalysebyrået Opinion har spurt nordmenn hver eneste dag siden nedstengningen fredag 13. mars om de har unngått sosial omgang med nær familie og venner.

I løpet av mars måned så økte andelen jevnt og trutt og var på sitt høyeste helt i begynnelsen av april. Etter dette har den falt, spesielt etter påske. Fallet har vært på ca. 10 prosentpoeng, det vil si at cirka 8 av 10 gjør dette i dag, mot ca. 9 av 10 i begynnelsen av måneden.

I løpet av dagene etter påske oppgir færre at de er bekymret for at noen i familien skal bli smittet av koronaviruset. Nå sier ca. 6 av 10 at de er bekymret for dette, mot 7 av 10 som gjennomsnitt for hele perioden siden nedstengningen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det er helt naturlig at folk beveger seg mer nå. Han viser til myndighetenes signaler om kontroll på epidemien og at været på Østlandet er fint og varmt.

– Vi skal åpne litt opp samtidig som folk skal holde avstand. Det kan være et krevende budskap, men jeg er veldig optimistisk. Selv om mange er ute, ser jeg at folk holder avstand i parkene og at folk går i stor bue når de passerer hverandre i skauen, sier Johansen.