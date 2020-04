Slik skal Norge gradvis gjenåpnes: Barnehagene åpner 20. april

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dette er de syv endringene regjeringen presenterte tirsdag:

20. april: Barnehager åpner. De som trenger mer tid, kan vente til 27. april.

Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom, det såkalte hytteforbudet, oppheves.

Helsefaglige virksomheter med én-til-én-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta en større del av virksomheten, men må følge nye smittevernstandarder.

Elever på 1.–4. trinn i grunnskolen kan komme tilbake på skolen og skolefritidsordningen åpner.

Videregående skoler åpner for yrkesfagelever på VG2 og VG3.

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for studenter og ansatte som er i sluttfasen av studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet.

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for studenter og ansatte som er i sluttfasen av studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet. Senest 27. april: Andre tjenester med én-til-én-kontakt, som frisører og hudpleiere, kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak og den nye bransjestandarden.

– Vår ambisjon er at alle elever, på en eller annen måte, skal få komme tilbake til skolen før sommeren, sa Solberg, under regjeringens pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Hun presiserte at andre tiltak og råd gjelder fremdeles.

– Det vi gjør nå er å åpne litt opp, men jeg vil understreke så sterkt jeg kan, at det ikke betyr at vi kan bli mer uforsiktige på andre områder.

ÅPNER: – Vi vil åpne samfunnet, men litt mer gradvis og litt mer forsiktig enn det helsemyndighetene har rådet oss til, sa Solberg under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Solberg: – Vi kan ikke senke skuldrene

– Det har nå gått 26 dager siden vi endret måten vi lever livene våre på. I den tiden har vi bedt om mye fra hver enkelt. Vi ser at smitteverntiltakene fungerer, åpent statsminister Erna Solberg.

Regjeringen la tirsdag ettermiddag frem hvordan restriksjonene, smitteverntiltakene og forbudene som følge av koronaviruset, skal videreføres.

– De nye analysene gir grunnlag for forsiktig optimisme; vi ser at smittekilden har flatet ut og smittevernstiltakene fungerer. Det er bare et øyeblikksbilde. Jeg har sterkt behov for å si at vi ikke kan senke skuldrene. Vi skal videreføre «slå ned-strategien», sier Solberg, men advarer;

– Hvis vi mislykkes må vi stramme inn igjen. Vi må fortsatt være gode på avstand, og vi må fortsatt vaske hendene like ofte, hoste i albuen, og ta hygiene og smittevernstiltakene på alvor. Alle som opplever symptomer skal holde seg hjemme. Regler om karantene og isolasjon må respekteres likt som før.

SE DIREKTE: Følg NRKs nyhetssending om koronasituasjonen. Du trenger javascript for å se video. SE DIREKTE: Følg NRKs nyhetssending om koronasituasjonen.

Statsministeren mener de siste ukene har vist Norge på sitt aller beste.

– På vegne av regjeringen vil jeg si tusen takk til absolutt alle som bidrar til at vi får slått ned viruset, og kan begynne å jobbe på litt andre måter.

Mer testing og bedre sporing

Gjenåpningen er i tråd med hvordan Danmarks statsminister mandag sa at de ønsker å gradvis gjenåpne det danske samfunnet.

– Mer testing, bedre sporing og rask isolering av smittede blir svært viktig i neste fase om vi skal åpne mer opp. Dette jobber vi nå for å få på plass sikkert, forteller Solberg.

Til tross for gjenåpning av barnehager og skoler advarer hun mot å tro at alt blir som før.

– Det er ikke sikkert det blir som før 12. mars, for mange blir det kanskje i mindre grupper. Og det er ikke sikkert at alle får fulle dager eller fulle uker. Men det å komme tilbake til en mer normal hverdag og sitt vante miljø, er viktig for alle barn og unge, ikke bare for de minste, sier Solberg.

Kunnskapsminister Guri Melby presiserer at foreldre, barn og ansatte skal være trygge når barnehagene og skolene gradvis åpner igjen.

– Jeg har tett dialog med de ulike aktørene i sektoren, og det faglige rådet vi fikk var veldig klart: skolene og barnehagene må få tid til å forberede seg på en åpning. Vi jobber nå med å utarbeide hvordan smittevern skal være på skolene når de åpner, sier Melby.

Høie: Flere pasienter kan opereres

Helseminister Bent Høie forteller at flere pasienter skal begynne å komme tilbake til sykehusene for å utføre operasjoner som har blitt forskjøvet.

– Sykehusene og fastlegene har gjort mye for at det fortsatt skal være trygt å møte opp. Vi har nå kontroll på smittespredningen, men vi vet også at det er lett å miste kontroll på smittespredningen, sier Høie.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag kom regjeringen med informasjon om flere tiltak:

Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.

Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.

Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.

Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn. KONTROLL: Helseminister Bent Høie mener Norge begynner å få kontroll på spredningen av viruset. Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

Antall innlagte personer med påvist koronavirus har vært relativt stabilt den siste tiden. Nye tall viser at det for første gang på ti dager er under 300 innlagt i Norge.

Antallet innlagte pasienter med covid-19 er tirsdag 277, noe som er 37 færre enn mandag. Det er også stadig færre som ligger koblet til respirator, og tirsdag er 78 pasienter koblet til respirator.

I går sa Høie at Norge begynner å få kontroll på spredningen.

– Nå viser nye tall at hver koronasmittet sannsynligvis smitter 0,7 annen person. Før de strenge tiltakene ble innført, smittet hver av de smittede 2,5 nye personer. Det betyr at vi har fått koronasmitten under kontroll, sa helseministeren.

Opphever hytteforbudet 20. april

– Vi vil åpne, men litt mer gradvis og litt mer forsiktig enn det helsemyndighetene har rådet oss til, sier Solberg.

Hun presiserer at de følger rådet om å opphevet hytteforbudet fra 20. april.

– Det gjør vi for å skape forutsigbarhet for kommunene som ba oss innføre dette forbudet, sier Solberg.

Regjeringen innførte 19. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Hytteforbudet var blant annet ønsket og etterlyst av hyttekommunene og fylkesmennene fordi kommunene ikke har kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk, i tillegg til sine egne innbyggere.

De mest inngripende tiltakene i fredstid

Erna Solbergs regjering har innført de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid for å hindre spredning av koronaviruset.

12. mars innførte, og 24. mars strammet regjeringen ytterligere inn på en rekke omfattende tiltak og anbefalinger som da ble sagt skulle gjelde minimum til 13. april, altså over påske.

Dette var utgangspunktet for den nye vurderingen 7. april:

Sosial omgang:

Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.

I lokaler hvor 2 meter avstand kan være vanskelig å overholde, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.

Stengninger og forbud:

Kulturarrangementer

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende og personell kan holde minst 2 meters avstand til hverandre.

Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende

Svømmehaller, badeland og liknende

Fysioterapeuter og manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin og alternativ behandling (endret fra 16.03.20).

Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp, der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, inkludert aktivitører, tannpleiere med flere (endret fra 16.03.20).

Det er noen unntak fra listen over som gjelder for blant annet psykologer, samt optikere og andre som driver varesalg. For mer informasjon, les dette skrivet fra Helsedirektoratet.

Reising:

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser ut april 2020. Kostnader vil bli kompensert.

Alle nordmenn skal unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis de kan, og andre steder hvor de lett kommer nær andre.

Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer om hytteforbudet på regjeringens nettsider.

Det gis unntak for hytteforbudet for personer som bor sammen med et husstandsmedlem som er i isolasjon med påvist koronavirus.

Personer som er i karantene fordi de bor sammen med en som er bekreftet smittet, kan dermed overnatte på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytta.

Alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frarådes. Det er regler for karantene for alle som kommer fra reiser i utlandet.

Kollektivreising og hjemmekontor:

​Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Adgangskontroll i institusjoner: