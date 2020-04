Han skal granske koronahandteringa

Regjeringa varsla før påske at handteringa av koronakrisa skal bli granska. I dag peika dei ut granskarane. Professor i medisin, Stener Kvinnsland, skal leie koronakommisjonen, melder regjeringa i ei pressemelding.

Koronakommisjonen Ekspandér faktaboks Leiar: Professor emeritus Stener Kvinnsland

Tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, Asker

Professor Geir Sverre Braut, Time

Daglig leder Knut Eirik Dybdal, Harstad

Daglig leder Tone Fløtten, Oslo

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum

Pensjonist Toril Johansson, Oslo

Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo

Professor Nina Langeland, Bergen

Rådgiver Egil Matsen, Trondheim

Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg

Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal

Medisin, juss og samfunn

Kommisjonen er samansett av folk som har helsefagleg kompetanse, men også juridisk kompetanse og det er også fleire med erfaring frå forvaltning og samfunnsstyring på ulike nivå.

71 år gamle Kvinnsland er professor i medisin med spesialisering innanfor onkologi (kreftbehandling). Han har jobba både ved regionsjukehuset i Trondheim, ved Radiumhospitalet i Oslo og på Haukeland i Bergen. Han har vore direktør i Helse Bergen og har også vore styreleiar i kreftforeningen.

Omdiskutert gransking

Det har allereie vore diskusjon om kva det er viktigast for utvalet å sjå på. Dei raudgrøne partia på Stortinget har vore opptekne av at granskarane må få i oppgåve å finne ut om Noreg hadde etablert god nok beredskap mot pandemi før 2020.

Samtidig åtvara tidlegare rådgjevarar for Erna Solberg mot å starte gransking for tidleg. Når ein står midt i ei krise som koronakrisa er faren stor for å bomme dersom ein definerer kva evalueringa skal fokusere på for tidleg, er argumentet.

Men statsministeren meiner det er riktig å iverksette gransking no.

– Vi har innført svært inngripande tiltak for å slå ned smittespreiinga i Noreg. Sjølv om vi fortsatt er i ein fase med høg aktivitet for å nedkjempe pandemien, meiner vi det er viktig å sette i gang ei evaluering slik at vi kan lære for framtida.