Spesialenheten: 1,6 mill. i kontanter som ikke kan forklares

Artikkelen oppdateres

Gyda Hoberg fra Spesialenheten går mandag gjennom Eirik Jensens kontantbruk i en tiårsperiode. Selv om man legger til det Jensen hevder han har tjent på salg av biler og motorsykler, mangler det 1,6 millioner kroner, mener Spesialenheten.

De mener narkotikasmugler Gjermund Cappelen var Jensens kontantkilde.

VITNE FRA SPESIALENHETEN: Gyda Hoberg, revisor fra Spesialenheten vitner i saken mot Eirik Jensen. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Hoberg la fram følgende regnskap for Jensen og samboerens kontantøkonomi fra 1. januar 2004 til 1. mars 2014:

Sum tilgang kontanter: 877.277 kroner.

Sum bruk av kontanter: 2.540.188 kroner.

Merforbruk av kontanter 1.662.961 kroner.

– Kontantstrømsanalysen er hovedpilaren for beløpet som fremkommer i tiltalen mot Eirik Jensen, sier revisor Gyda Hoberg.

Alternativ analyse

Eirik Jensens forsvarer har varslet at de ikke går god for tallene til Spesialenheten, og har varslet at de vil legge fram en egen analyse av kontanttilgangen og forbruket til Jensen.

Dommer Kim Heger lurte i retten på om denne er ferdig.

– Revisoren vår sitter og skriver, og det vil komme senere, sa forsvarer John Christian Elden.

– Er det bevisst? undret Heger.

FORSVARER: John Christian Elden sier de vil komme med en alternativ analyse over Eirik Jensens kontantøkonomi. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Han sitter og skriver her, og det kommer et muntlig vitnemål, svarte Elden.

– Er det ikke noen rapport, så er det ikke noen, kommenterte Heger tørt, før Hoberg fortsatte sitt vitnemål.

Spesialenheten sier de har etterlyst analysen fra forsvaret.

– Vi har etterlyst dette siden det kom fram første gang i juni 2015, men jeg kan ikke gjøre annet enn å forholde meg til det Elden sier, og vente på at det legges fram i retten, sier Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef i Spesialenheten.

Gull og porno

Spesialenheten la fram en rekke sertifikater på gullkjøp gjort i Tyrkia i 2005. Da var han på ferie sammen med samboeren.

– Summen på gullkjøpene er 47.130 norske kroner, sa revisor Gyda Hoberg fra Spesialenheten.

Forsvarer Elden mente man ikke kunne slutte at verdien som står i sertifikatet er det samme som kjøpssummen, og argumenterte med at sertifikatet sier noe om verdien, men ikke nødvendigvis tar hensyn til om det er prutet på prisen.

Spesialenheten forklarte også at Eirik Jensen kjøpte til sammen 8.500 aksjer i Private media group (omtalt av aktor som «blant verdens største aktører innen porno») til en verdi av 79.749 kroner. Dette ble ikke oppgitt til ligningsmyndighetene.

– Jeg tror det var et selskap som var på vei opp. Jeg sjekket det, og tok en sjanse, sa Jensen da han forklare seg.

Jensen har forklart at han ikke oppga aksjene i selvangivelsen fordi han mente de ikke hadde noen verdi, men Spesialenheten mener de hadde en langt høyere verdi i de første årene etter kjøpet.