Spesialenheten: Eirik Jensen endret forklaring om luksusklokke

Den tredje rettsrunden mot Eirik Jensen inneholder som ventet mye gjentagelse, men de siste dagene har det også kommet noen overraskende, nye momenter.

Tirsdag forklarte Jensen for første gang at han kastet en hemmelig gangstertelefon han brukte til å kommunisere med Cappelen i Glomma.

I dag kom Jensen med det Spesialenheten oppfatter som nok en endring i hans forklaring, denne gangen knyttet til en luksusklokke av merket Bvlgari.

– Det med at sertifikatet kunne stamme fra en klokke i Tyrkia, det er nytt, slo sjef i Spesialenheten Jan Egil Presthus fast i retten onsdag.

Klokkegaver

Gjermund Cappelen har forklart at han rundt 1997 kjøpte en Bvlgari-klokke for rundt 30.000 kroner, og denne i gave til Jensen. Han har også hevdet at han kjøpte klokken tilbake i 2008, og da betalte rundt 20.000 kroner.

Dette er bare en av flere klokkegaver som har vært sentrale i korrupsjonssaken mot den tidligere politimannen.

Et Bvlgari-klokkesertifikat funnet på Jensens gård i Sverige i 2014 har vært gjenstand for omfattende dokumentasjon i de tre rettsrundene. Cappelen har forklart at han leverte klokka i en original boks, med sertifikat og kvittering.

I de to foregående rettsrundene har Jensen bestridt Cappelens forklaring om klokka.

Han har tidligere forklart at han tror han tok med seg det aktuelle klokkesertifikatet fra Cappelens bopel, for å gjøre undersøkelser rundt Cappelens økonomi, en gang på 90-tallet.

I retten onsdag sa Jensen imidlertid at det aktuelle klokkesertifikatet – slik han husker det nå – stammer fra en falsk klokke kjøpt i utlandet, sannsynligvis i Tyrkia.

– Jeg husker ikke om jeg sa Tyrkia i avhør, men det er i alle fall fra utlandet, sier Jensen i retten onsdag.

– Vet ikke om jeg har vært tydelig

Presthus oppfatter det som at Jensen med det kommer med en ny forklaring om luksusklokkesertifikatet. Han konfronterte også Jensen med at han tidligere har sagt at sertifikatet stammer fra et beslag hjemme hos Cappelen.

– Jeg husker ikke om jeg har vært så veldig tydelig på det. Ved noen anledninger har jeg tatt med meg papirer fra Cappelen, og gjort søk på Cappelen. Da fant jeg ut at alt var greit, svarer Jensen.

Han forklarte at disse undersøkelsene ble gjort en gang på 2000-tallet, i forbindelse med at han mistenkte at Cappelen hadde begynt å bruke narkotika igjen. Han tok derfor med seg klokkesertifikat fra Cappelens bopel, for å undersøke i godsregisteret om de stammet fra legal virksomhet.

– Men det sertifikatet vi snakker om nå, det er ikke ett av disse? spør Presthus.

– Nei, jeg mener det er som jeg har sagt nå. Det er vel det jeg har sagt før også, svarer Jensen, som sier det var vanlig at politiet kjøpte falske klokker i utlandet.

– Det å kjøpe fake klokker har politiet gjort i en årrekke. Det gjøres i forbindelse med undercover-oppdrag. Det er fordi vi ikke har tilgang til rekvisitter. Jeg har hatt den på meg ved en del anledninger, sier Jensen.

Han mener blant annet at av ham fra 90-tallet, lagt frem i retten onsdag, viser den falske klokka, og viste til at plastreimen ser «fake ut».

Leste fra tidligere forklaring

For å underbygge det aktoratet mener er en endring i Jensens forklaring, brukte Spesialenheten en pause i retten til å finne fram Jensens forklaring om klokkesertifikatet fra den forrige rettsrunden i lagmannsretten.

Da sa Jensen at han hadde en kopi av en slik klokke som sertifikatet viser til, og forklarte at det kunne stamme fra en periode han «plukket med seg noe fra Cappelens bopel».

I forrige rettsrunde sa Jensen også at han kjente igjen sertifikatet da han så det, og at han hadde tatt det med seg i en brannsikker koffert da han flyttet fra Eidsvoll til Sverige.

«– Er dette du tok med deg fra Cappelen? – Ja, det er det. Jeg vet ikke om Cappelen var hjemme da jeg var hos ham, men jeg tok med meg flere dokumenter fra Cappelen for å undersøke dem», leser Presthus fra den forrige rettsrunden.

Uenige

I tingretten var det først og fremst reparasjonen av en TW Steel-klokke og en Tag Heuer-klokke som ble avgjørende, ettersom Bvlgari-gaven skal ha blitt gitt til Jensen før tiltaleperioden.

Eirik Jensens forsvarer Arild Holden er ikke enig med Spesialenheten i at Jensen har endret sin forklaring i den tredje rettsrunden.

– Jeg oppfatter det slik han har gjort i tidligere instanser. Det forundrer meg at det temaet kommer opp på nytt. Jeg mener teamet ble lagt dødt i tingretten, og i forrige behandling i lagmannsretten, sier Holden.

I tingretten ble Eirik Jensen forklaring om hvordan han fikk tak i sertifikatene beskrevet som påfallende og oppkonstruert.

«Han skal i tilfellet ha tatt vare på sertifikatene i rundt 20 år, tatt dem med seg gjennom alle flyttingene og til hytta i Sverige», påpeker tingrettsdommer Kim Heger.

Likevel var altså ikke Bvlgari-klokka utslagsgivende for at Jensen ble dømt til 21 års fengsel.

«Gavetidspunktet i 1997 ligger forut for tiltalen, mens gjenkjøpet i 2008 ligger innenfor tiltaleperioden. Retten kan ikke se det annerledes enn at det må være gavetidspunktet i 1997 som er avgjørende for spørsmålet om korrupsjon. Tilbakekjøpet er kun en ombytting av verdien som allerede er gitt. Dermed faller denne gaven utenfor tiltaleperioden».

Onsdag ettermiddag ble dørene lukket for tilhørere og presse. Det er ventet at hele torsdagen vil gå for lukkede dører.