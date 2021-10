Oslo Børs åpnet ned 1,6 prosent på ukas siste handelsdag, og peker i skrivende stund ned 1,03 prosent. Det samme gjør flere ledende europeiske indekser.

Slik ser det ut på ledende europeiske indekser klokka 10.25 (kursene er hentet fra CNBC):

Londonbørsen peker ned 0,89 prosent

Cac i Spania er ned 1,10 prosent

I Italia peker det ned 0,97 prosent

Dax i Tyskland er ned 1,03 prosent

Børsene i USA endte med å falle rundt 5 prosent denne måneden, og de asiatiske indeksene pekte nedover på siste åpningsdag denne uka. I Japan sank indeksen Nikkei med 2,31 prosent.

Siden september har investorene i markedet forholdt seg til flere urokråker i økonomien. Markedets øyne har særlig vært rettet mot sentralbanken i verdens største økonomi, USA.

Frykt for prisvekst og raskere renteoppgang

Sentralbankenes oppgave er å holde prisveksten rundt 2 prosent. Høyere rente og mindre pengetrykking er virkemidler for å bremse etterspørselen etter varer og tjenester.

Renten i USA skal være pandemilav frem til 2023. Problemet er at prisene har økt med 5 prosent etter pandemiens tak i økonomien løsnet.

Sentralbanksjef Jerome Powell har prøvd å dempe frykten for at prisene for olje, gass, råvarer og frakt går av skaftet.

Lenge har Powell sagt at den høye prisveksten er forbigående, men denne uken sa han at den kan henge igjen i økonomien godt ut i neste år.

Etter å ha nådd den psykologiske grensen på 80 dollar fatet for første gang siden 2018, er prisen på et fat nordsjøolje igjen nede på 78 dollar fatet. Prisene på gass har nådd rekordhøyder denne høsten.

Slik så det ut i USA ved stengetid i går kveld (kursene er hentet fra CNBC):

Teknologiindeksen Nasdaq var ned 0,44 prosent

S & P 500, som omfatter de 500 største selskapene i USA, pekte ned 1,19 prosent

Dow Jones falt med 1,6 prosent

Bredt fall i hele verden

Fallet til S & P 500-indeksen har vært det største siden mars 2020. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet peker imidlertid på at børsfall i september er normalt.

Hovedindeksen i Oslo steg derimot med 3 prosent i september, ifølge Berntsen.

– Oslo Børs har for øvrig steget hver måned i 2021, noe som aldri tidligere har skjedd. Høy inflasjon og usikkerhet rundt videre vekst i verdensøkonomien er det som bekymrer investorene for øyeblikket, skriver Berntsen i en morgenrapport.

Økonomer spør seg om Powell må heve renten raskere. Det vil i så fall føre til at selskaper får større utgifter og mindre overskudd.

Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Foto: CF-WESENBERG

Om Powell har rett i at han kan vente med å øke renten, vil avhenge av om bedriftenes rop etter arbeidskraft blir besvart de neste ukene og månedene, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

– Arbeidsmarkedet i USA er i en veldig spesiell situasjon med rekordmange ledige stillinger og kraftig press på lønninger, samtidig som sysselsettingen er lav, sier han.

Rekordlav sysselsetting i USA

Andreassen fremhever at renten ikke virker godt når tilbudet av for eksempel olje og gass er lavt, men fungerer best for å dempe etterspørselen i økonomien.

Spørsmålet er om folk som har havnet utenfor arbeidsmarkedet finner veien tilbake igjen i høst.

– Hvis det viser seg at arbeidskraften ikke kommer tilbake, er vi i en situasjon med akutt mangel allerede, sier han.

Da må lønningen opp for å få tak i folk, og når folk får mer å rutte med kan etterspørselen etter klær, biler og mobiler øke kraftig. Samtidig blir det dyrere for bedriftene å lønne folk, og da øker presset for å sette rentene opp, ifølge Andreassen.

– Da blir utfordringen for pengepolitikken noe annet, og også for aksjemarkedet, fordi lønnsveksten vil bite på overskuddene samtidig som renten etter alt å dømme vil komme opp. Der er kjernen av problemet, sier han.