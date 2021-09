USAs finansminister: – Kan bli katastrofalt

– Det kan bli katastrofalt for den amerikanske økonomien, for globale finansmarkeder, og for millioner av familier og arbeidere som ville miste sin finansielle sikkerhet på grunn av forsinkede betalinger, sa finansminister Janet Yellen i USA i en senatshøring tirsdag.

Det skriver New York Times. Den kraftige advarselen kom fordi USAs politikere ikke klarer å bli enige om det såkalte lånetaket i USA.

Ifølge Reuters kan konsekvensen av at politikerene ikke blir enige, bli at hundretusenvis av amerikanske arbeidere blir permittert.

18. oktober kan ikke den amerikanske staten låne mer penger for å betale regningene sine.

Mandag blokkerte republikanske senatorer en nødbevilgning som ifølge avisen ville hevet lånetaket, og sørget for penger i den amerikanske statskassa gjennom desember.

Heves ikke lånetaket blir altså konsekvensene katastrofale, ifølge Yellen. Advarselen til den amerikanske finansministeren kom samtidig som amerikanske hovedindekser falt.

Oppgang på Oslo Børs

Teknologibørsen Nasdaq hadde sin dårligste dag siden mars, og endte ned 2,8 prosent.

Også i Asia pekte pilene nedover gjennom natta. Men etter nedgang i åpningsminuttene peker pilene på Oslo Børs forsiktig oppover klokka 09.34 onsdag morgen.

Det er også til tross for at oljeprisen, som tirsdag nådde en milepæl og bikket 80 dollar fatet, igjen er nede på 78 dollar fatet i skrivende stund.

– Gårsdagens globale børsfall har også påvirket oljemarkedet. Et fat nordsjøolje (Brent Blend) koster nå 78 dollar, to dollar lavere enn på samme tid i går, skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en kommentar.

Oljeprisen ned igjen

Norge har aldri tjent så mye på eksport av olje og gass, og oljeprisen har steget i takt med at koronarestriksjonene i verdens land oppheves.

Et gjenåpnet samfunn fører til mer etterspørsel etter olje. CNBC skriver at bekymring for at etterspørselen skal falle preget oljeprisen.

– Mange økonomer mener nå at kinesisk økonomi vil vokse mindre grunnet økte problemer innenfor eiendomssektoren, noe som vil medføre lavere etterspørsel etter olje. Kina er i dag verdens største importør av olje, skriver Berntsen i kommentaren.

Forrige uke skapte den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande bekymring på globale finansmarkeder.

Men i natt suste aksjen opp 13 prosent etter at selskapet sikret seg milliarder gjennom et aksjesalg, ifølge CNBC.