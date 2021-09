Fredag 1.oktober åpner verdens lengste undersjøiske kraftkabel mellom Norge og Storbritannia. Kabelen skal gjøre det mulig å øke eksport og import av kraft.

Men industrien er bekymret for det som skal skje.

Avhengig av fornybar kraft

Nils Eirik Stamland, administrerende direktør i Inovyn Nordic, viser stolt fram et av landets største elektrolyseanlegg. Anlegget produserer grønn hydrogen.

Nå har direktøren planene klare for å bygge en helt ny hydrogenfabrikk.

For å få det til trenger han store mengder fornybar kraft. Langt mer enn det bedriften har tilgang på i dag.

Og for å overleve sterk internasjonal konkurranse er ikke Stamland interessert i å dele grønn kraft med industrien i Europa.

– Det vil gjøre at hele vår konkurransefordel i Norge forsvinner. Alle skjønner jo at dette vil føre til at vi importerer høyere kraftpriser.

BEKYMRET: Nils Eirik Stamland, administrerende direktør i Inovyn Nordic, mener bedriften mister et stort konkurransefortrinn når Norge eksporterer kraft. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Sammenlignet med sine utenlandske konkurrenter har eksportindustrien i Norge en stor ulempe. De har lange avstander til kundene og store kostnader til logistikk.

– Hvis vi samtidig skal sende ut kraften, som egentlig er den naturgitte fordelen og årsaken til at vi ligger her, så er det egentlig game over altså, sier Stamland.

NRK har snakket med Herøya Industripark, som også er bekymret for konsekvensene av at strømkabelen til Storbritannia åpner.

Vil bli høyere pris

Det er energikrise i Storbritannia for tiden, med rekordhøye kraftpriser. Det vil påvirke det norske kraftmarkedet når kabelen settes i drift.

Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne, erkjenner at det vil bli noe høyere strømpriser.

– Det er et dynamisk bilde akkurat nå. På kort sikt vil vi se ganske økninger i prisen etter at kabelen åpner. Eksport gjennom kabelen er det mest nærliggende.

HØYERE STRØMPRIS: Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne, sier at det norske markedet vil se økninger i strømprisen når kabelen åpner. Foto: Aksel Karlsrud Haugen / NRK

I følge Tonne vil den høye prisen vi ser nå gå ned igjen. Så vil prisen i årene som kommer kunne være noe høyere enn den har vært de siste årene, fordi fornybar kraft skal fases inn. Så vil prisen reduseres. Men det kan ta tid.

– På lang sikt, det vil si 10-20 år. Våre anslag viser at prisene i framtiden er lavere enn i dag, sier Tonne.

Bekymrer seg unødig

SV-politiker Ådne Naper er hovedutvalgsleder for klima og næring i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Han mener industrien kan slappe helt av.

Naper har studert prisutviklingen over tid. Han mener å kunne påvise at prisene ikke går opp når vi eksporterer strøm. Det er forutsatt at vi har overskudd av kraft.

– Jeg er veldig for at norsk industri skal få den kraften de trenger for å kutte utslipp og øke verdiskaping. Men da kan vi ikke kaste bort tid på skyggeboksing mot falske fiendebilder.

IKKE BEKYMRET: Ådne Naper, leder av hovedutvalg for klima, plan og areal i Vestfold og Telemark for SV tror ikke prisen på strøm går opp. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Krav til regjeringen

Bekymringen står likevel ved lag i industrien. Kravet til ny regjering er tydelig.

– Det må ikke bygges flere kabler. Nå er det nok. Det er nok kabler, sier Stamland.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Terje Aasland, sier at det ikke kommer nye strømkabler med det første.

– Nå må vi høste erfaringer med de kablene som settes i drift før vi eventuelt bestemmer oss for hvordan vi skal gjøre ting videre. Det betyr altså at det ikke blir nye kabler nå, sier Aasland.