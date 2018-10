Solberg: – KrF pekte på meg som statsminister

– Jeg tror at alle som så på valgkampen i fjor faktisk så tydelig at KrF pekte på meg som statsminister og på en borgerlig regjering, sier Solberg i et intervju i Dagsrevyen på NRK onsdag.

– Men det var uten Frp i regjering.

– Man pekte på å være i opposisjon eller i en borgerlig regjering som de selv skulle sitte i. Men de pekte ikke på Jonas Gahr Støre som statsminister og ikke på et samarbeid med Ap, sier Solberg.

Sterk kritikk

I et intervju med Dagens Næringsliv tirsdag kom statsministeren med sterk kritikk mot KrF-leder Knut Arild Hareide. Hun argumenterte for at Knut Arild Hareide utfordrer tilliten til det politiske systemet hvis han feller regjeringen, og brukte oppsiktsvekkende formuleringer som «maktbehov» og «mangel på demokrati».

Dette fikk Hareide til å reagere, som sa at Solberg feil og at det ikke er et flertall bak hennes regjeringen.

I tillegg kastet Ap-leder Jonas Gahr Støre seg inn i debatten og sa at kritikken mot Hareide var «drøyt av en statsminister».

Ap-leder Jonas Gahr Støre synes statsministeren kom med drøye påstander mot Knut Arild Hareide i et intervju med Dagens Næringsliv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forklarte oppsiktsvekkende formuleringer

I onsdagens intervju står Solberg ved uttalelsene sine, og forklarer nærmere hva hun mente.

– Vi har alle maktbehov som politikere. Vi søker makt fordi vi ønsker å gjennomføre politikken vår. Så går vi til valg og forteller velgerne at jeg søker makt fordi det er dette jeg vil oppnå, og disse jeg vil samarbeide med, forteller hun.

Hun mener at det å felle en regjering uten at det handler om en sak eller fordi de ikke har fulgt opp de sakene de har samarbeidet med KrF om, er det som kan oppleves som udemokratisk for velgere.

– Fordi man vil skifte posisjon som parti uten å spørre velgerne om råd, sier statsministeren.

– Men slik er det politiske systemet i Norge.

– Vi har faktisk aldri hatt en situasjon slik den nå. Man går til velgerne og får et mandat for de skiftene du gjør. Når man nå gjør det uten en sak, så vil jeg oppfatte det som at det ikke styres av velgerne, og jeg tror det er velgerne som føler at de bør ha størst innflytelse på hvem som sitter i regjering, svarer Solberg.

Statsministeren mener at regjeringen har fulgt opp de sakene som de har samarbeidet med KrF om. Derfor vil velgerne se på det som rart hvis de nå avslutter samarbeidet, mener hun. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Naturlig å være med i debatten

Knut Arild Hareide har også kommet med motkritikk mot statsministeren og vist til at Solberg tidligere har sagt at hun ikke skal blande seg inn i KrFs interne prosess. Onsdag sier Solberg at hun har respekt for den interne diskusjonen i KrF, men forsvarer likevel at hun kastet seg for fullt inn i debatten i går.

– Det er en diskusjon nå om hvem som skal sitte i regjering og hvilken politikk som skal føres. Det er ikke unaturlig at vi som parti som har samarbeidet i lang tid med KrF også har synspunkter og meninger om det, sier hun.