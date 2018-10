KrF-topp forsvarer Solbergs kritikk av Hareide

– Hele debatten begynte jo med at Hareide ga en omtale av de andre partiene i en bok og sin tale, og deretter landet hvor han mener KrF skal gå. Å forvente at de som beskrives i omtrent utelukkende negative ordelag skal sitte stille i fem uker mens vi prater om andre partier er merkelig, sier Haugland, som mener KrF bør gå inn i dagens regjering.

– Solberg argumenterer i Dagens Næringsliv for at mange «vil kunne oppleve dette som mangel på demokrati» og at snuoperasjonen kan svekke tilliten til det politiske systemet. Er du enig?

– Jeg tror at velgerne synes det er rart om vi kaster en relativt populær regjering og en svært populær statsminister bare ett år etter valget. Vi har ingen klar sak å kaste regjeringen på. Jeg deler Solbergs poeng om at dette handler om tillit fra velgerne, svarer hun.

Ber Ap komme på banen

I ukevis har Høyre-folk brukt sosiale medier og kronikkspaltene i avisene for å argumentere for at KrF bør gå inn i dagens regjering. Men fra Arbeiderpartiet, som kan ende med å styre landet dersom Hareide får viljen sin, har det vært stille.

Mens enkelte i KrF tolker dette som at Ap og resten av partiene på venstresiden respekterer KrFs interne prosess, gjør Aps taushet Haugland bekymret.

– Ap gikk til valg mot kontantstøtten, og de er aktive motstandere av samvittighetsfrihet. Vi er uenige om friskoler, og de vil fjerne K-en i KRLE (fjerne «kristendom» i navnet på religionsfaget i skolen, journ.anm.), sier hun og fortsetter:

– Jeg tror ikke Arbeiderpartiet har endret syn i disse sakene, og jeg mener de har et ansvar overfor velgerne til å peke på hva slags regjering vi får om de er med på å kaste dagens regjering.

Støre mener Solberg går for langt

NRK har bedt Arbeiderpartiet kommentere Hauglands oppfordring om å delta mer aktivt i debatten.

Kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen svarer at de ikke ønsker «å blande seg inn i KrFs interne prosess ved å forskuttere eventuelle regjeringsforhandlinger».

Onsdag ettermiddag kommenterte Jonas Gahr Støre imidlertid Erna Solbergs uttalelser i Dagens Næringsliv tirsdag. Ap-lederen reagerer på at statsministeren mener at Hareides råd om å felle Solbergs regjering nå kan oppfattes som «mangel på demokrati».

– Hun anklager en annen partileder for nærmest å drive med maktmisbruk og sette demokratiet i fare. Det synes jeg er drøyt av en statsminister, sa Støre til NRK.

Forsvarer Solberg

Tove Welle Haugland, som ønsker at KrF skal inn i dagens regjering, forsvarer Solbergs kritikk av Hareides retningsvalg. Hun mener det bare skulle mangle at Solberg uttaler seg om veivalget som kan ende med at hun må gå av som statsminister.

Som NRK skrev tidligere i dag støtter også KrFU-leder Martine Tønnessen statsministerens uttalelser.

– Jeg kjenner meg for så vidt igjen i mye av det Erna beskriver. Kritikken Knut Arild kommer med av høyresiden er vel så mye kritikk av oss KrF-ere som peker på samarbeid på den siden, skrev hun i en e-post til NRK.