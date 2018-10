Solberg om Hareides snuoperasjon: – Kan oppleves som maktbehov

– Velgerne må undre seg over hva det er som gjør at KrF, som har fått mye politisk gjennomslag og pekte på meg som statsminister, plutselig skal bevege seg et annet sted uten at det er velgerne som har gitt beskjed om det, uten at de har gått til velgerne og sagt at det er det de vil gjøre, sier Solberg i et stort intervju med Dagens Næringsliv.

– Det tror jeg kan oppleves som at politikken baseres på maktbehov.

KrF holder ekstraordinært landsmøte 2. november for å avgjøre partiets fremtid.

Da skal 190 delegater fra hele landet bestemme om KrF skal gå inn i Solberg-regjeringen eller følge Hareides råd om å felle den, og heller danne et nytt flertall på Stortinget sammen med Ap, Sp og SV. Da vil Norge i så fall få ny regjering og statsminister før jul.

– Kan oppleves som mangel på demokrati

Erna Solberg sier i intervjuet med DN at det er «nå slaget står» og tror at mange «ikke vet hvor skarpe frontene i virkeligheten er».

Ifølge statsministeren forsøker Knut Arild Hareide å definere Arbeiderpartiet som sentrum, men at det er tydelig at KrF vil flytte seg over til venstre i norsk politikk dersom de går inn i regjering med partiet og i tillegg blir avhengige av SV.

Hun mener mange «vil kunne oppleve dette som mangel på demokrati» og at snuoperasjonen kan svekke tilliten til det politiske systemet.

– Vi må passe på at vi ikke skalter og valter med velgernes tillit til at systemet er velgerstyrt, ikke elitestyrt, sier statsministeren.

Erna Solberg er på besøk i Berlin hvor hun tirsdag møtte forbundskansler Angela Merkel. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

Reagerer på verdifremstilling

Solberg reagerer også på Hareides fremstillinger av venstresiden som mer solidariske og varme, og mener KrF-lederen gjør debatten til en moralsk konkurranse.

– Det er det ganske mange på vår side av politikken som reagerer på. Jeg mener at det norske samfunnet er blitt varmere på disse årene for utsatte grupper, fordi vi har et pragmatisk forhold til løsninger, sier Solberg.

NRK har tirsdag forsøkt å få en kommentar fra statsministeren i forbindelse med intervjuet, men har så langt ikke lykkes. Solberg er for øyeblikket på besøk i Berlin, der hun blant annet har møtt Tysklands statsminister Angela Merkel.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Erna Solberg tar feil i uttalelsene sine og at det ikke er et flertall bak Solberg-regjeringen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hareide: – Solberg tar feil

Knut Arild Hareide svarer i en kommentar til DN at Solberg tar feil og at det ikke er et flertall bak Solberg-regjeringen.

– At Solberg har valgt Frp fremfor KrF beklager jeg, men jeg respekterer hennes valg. Jeg forstår at Solberg ikke ønsker en ny sentrumsbasert regjering. Jeg tror en regjering bestående av KrF, Sp og Ap vil være enda bedre for distriktene, familiene, landbruket, kampen mot fattigdom og de kristne verdiene.

– Jeg registrerer at dette kommer fra den samme Erna Solberg som har sagt at hun vil respektere KrFs interne debatt om veivalg og ikke blande seg inn i den, legger han til.