Støre om Solbergs Hareide-kritikk: – Drøyt av en statsminister

– Hun anklager en annen partileder for nærmest å drive med maktmisbruk og sette demokratiet i fare. Det synes jeg er drøyt av en statsminister, sier han til NRK.

Tilspisset debatt

I går kastet statsminister og Høyre-leder Erna Solberg seg inn i KrF-debatten med full tyngde. I et intervju med Dagens Næringsliv argumenterer Solberg for at Knut Arild Hareide utfordrer tilliten til det politiske systemet hvis han feller regjeringen. Hun kaller det «maktbehov» og «mangel på demokrati».

Utspillet falt ikke i god jord hos Hareide selv, som viser til at Solberg tidligere har sagt at hun ikke skal blande seg inn i KrFs interne prosess.

Hareides råd til partiet er at de bør søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Om han får flertallet av landsmøtet med seg 2. november, blir Ap-leder Jonas Gahr Støre trolig statsminister i Norge.

– Oppsiktsvekkende

Støre har til nå vært forsiktig med å kommentere veivalget KrF skal ta.

Men han kommenterer likevel intervjuet Solberg ga til DN. Der sier statsministeren at mange «vil kunne oppleve dette som mangel på demokrati» og at snuoperasjonen kan svekke tilliten til det politiske systemet.

– Jeg synes det var en oppsiktsvekkende uttalelse og veldig sterke ord mot en annen partileder som har en åpen prosess i sitt parti. Jeg mener at en intern politisk debatt i et norsk demokratisk parti, som attpåtil gjøres så åpent, ikke kan kalles udemokratisk, sier Støre og legger til:

– Jeg synes det var en oppsiktsvekkende uttalelser, der statsministeren gikk for langt.

Erna Solberg vil foreløpig ikke kommentere Støres kritikk.

– Vi kommer og svarer på NRKs spørsmål om KrF i Dagsrevyen, sier hennes statssekretær Rune Alstadsæter.

Høie: – KrFs velgere stemte på Solberg som statsminister

Nestleder i Høyre, Bent Høie, tar sin egen partileder i forsvar onsdag ettermiddag.

Han hevder Støre «er mer opptatt av å skape et feilaktig bilde av hva statsministeren har sagt, enn å forholde seg til hva denne diskusjonen faktisk handler om».

SI SIN MENING: Nestleder i Høyre, Bent Høie, forsvarer Erna Solbergs rett til å uttale seg om prosessen som kan ende med at hun må gå av som statsminister. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er ett år siden valget, der de ikke-sosialistiske partiene fikk flertall, sier Høie og peker på at Høyre, Frp, Venstre og KrF alle pekte på Solberg som sin statsministerkandidat før valget.

–Da er det grunn til å advare mot hvordan folk vil reagere dersom KrF går sammen med SV for å avsette Solberg og innsette en statsminister de fleste er enige om tapte valget. Om regjeringen førte en politikk som var stikk i strid med KrFs ønsker om gjennomslag hadde situasjonen vært en annen, men slik er det ikke.

Sterke reaksjoner

Solbergs uttalelser skaper også reaksjoner internt i KrF.

På Twitter skriver bystyrepolitiker i Oslo og Hareide-støttespiller Erik Lunde at Solberg «brenner alle bruer» og ber KrF velge henne foran sin egen partileder.

– Når andre partier kommer med så sterk kritikk av partilederen, så skaper det uro, sa Lunde i Politisk kvarter onsdag morgen.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som ønsker å gå inn i dagens regjering, sier til NRK at han forstår at statsministeren sier hva hun mener om KrFs veivalg.

– Jeg skjønner at Erna Solberg og Høyre, som har stått opp for veldig mange viktige KrF-saker som kamp for samvittighetsfriheten og kontantstøtten, har et behov for å svare for seg når det kommer så sterk kritikk mot dagens regjering.

LØFTEBRUDD: Kjell Ingolf Ropstad sier det vil komme påstander om løftebrudd uansett om KrF går inn i dagens regjering, eller danner ny regjering med Ap og Sp. Selv jobber han for det førstnevnte. Foto: Siv Sandvik / NRK

Men Ropstad er uenig med Høyre-lederen i at KrFs retningsvalg kan oppfattes som udemokratisk.

– Vi har lagt opp et løp der hele organisasjonen inkluderes. Dette er et valg KrF må ta.

KrFU-leder forstår Solbergs kritikk

KrFU-leder Martine Tønnessen, som også tilhører den borgerlige leiren i KrF, skriver i en e-post til NRK at hun er uenig i Erik Lundes kritikk av Solberg.

– Jeg har stor forståelse for at de som blir utsatt for sterke beskyldninger i beste sendetid, har behov for å forsvare seg.

VIL HA SOLBERG: KrFUs landsmøte vedtok i slutten av september at de ønsker at KrF skal inn i dagens regjering. Her er KrFU-leder Martine Tønnessen i samtale med statsminister Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun sier til NRK at hun merker at debatten har tilspisset seg den siste tiden.

–Jeg kjenner meg for så vidt igjen i mye av det Erna beskriver. Kritikken Knut Arild kommer med av høyresiden er vel så mye kritikk av oss KrF-ere som peker på samarbeid på den siden.