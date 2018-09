Solberg åpen for å styre storbyer med Senterpartiet: – Det er fritt frem

I løpet av drøye 30 timer, fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, reiser Høyre-lederen Oslo-Tromsø-Trondheim-Bergen for å markere starten på den lange valgkampen mot kommune- og fylkestingsvalget 9. september 2019.

I Tromsø har det vært rødgrønt styre de siste fire årene, etter at Høyre kollapset og den populære ordføreren Jens Johan Hjort trakk seg fra politikken etter internt bråk.

Men på de siste lokalmålingene har Høyre vært klart større enn Ap. I helgen ble det offisielt at Hjort vender tilbake til politikken, og er innstilt som Høyres ordførerkandidat.

– Tromsø er viktig for oss. Den er en av disse fire store byene vi har som mål å gjenerobre for å nå målet vårt om at 50 prosent av Norges befolkning skal bo i en Høyre-styrt kommune etter valget neste år, sier Erna Solberg.

LONG TIME, NO SEE: Advokatforenings leder og Høyres gamle gullgutt i Nord-Norge, Jens Johan Hjort, er klar for ordfører-comeback, dersom velgerne vil. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Høyre + Senterpartiet = Sant?

Selv om både Høyre og Frp gjør gode målinger i Tromsø for tiden kan høyresiden måtte ha hjelp fra Senterpartiet om de skal stable et borgerlig flertall på beina etter valget. Både KrF og V er svært små i byen.

– Jeg vil absolutt ikke utelukke at vi kan samarbeide med Senterpartiet. Det er god tradisjon for det her oppe, og så lenge vi kan få til god borgerlig politikk kan det gå veldig bra det, sier Jens Johan Hjort.

Forrige uke innstilte nominasjonskomiteen i Tromsø Høyre, Jens Johan Hjort som ordførerkandidat til kommunevalget neste høst. Foto: Advokatforeningen

Et samarbeid mellom Høyre og Senterpartiet snakkes det om i Trondheim også, byen Arbeiderpartiets Rita Ottervik har styrt sammenhengende siden 2003. Før den tid var det et nesten like langvarig borgerlig styre i trønderhovedstaden.

– Det viktige for meg er at vi blir enige med de skal samarbeide med om en kurs. En kurs som er riktig for Høyre. Så er det slik at i noen kommuner samarbeider vi med Frp, KrF og Venstre, i noen kommuner bare med Frp, i noen til og med med Arbeiderpartiet. Det er fritt frem for å finne lokale løsninger, så lenge vi som parti kan stå inne for den politiske kursen, sier Erna Solberg.

Hun vil imidlertid ikke snakke om Senterparti-samarbeid i en nasjonal kontekst, eller om det er noe hun håper på eller ser for seg på sikt.

– Ekstra gøy å ta Trondheim

Ingrid Skjøtskift blir Høyres toppkandidat i Trondheim. Hun har tidligere vært rådgiver for utenriksminister Børge Brende og politisk redaktør i regionavisen Adressa.

Ingrid Skjøtskift er Høyres ordførerkandidat i Trondheim. Foto: Morten Andersen / NRK

Tirsdag formiddag gjør statsministeren og reisefølget hennes en touchdown i Trondheim, hvor det blant annet skal spises lunsj med de lokale toppkandidatene på folkelige Egon.

– Ingrid er nominert i Trondheim, og det er klart at det vil være ekstra gøy for oss om vi skulle klare å vinne den igjen etter så mange år med rødt styre, sier Erna Solberg.

Vil gjenreise Bergen etter havari

Deretter går turen til Solbergs fødeby, Bergen. Der skal hun på banke på dører sammen med lokalpolitikere, inkludert de to som blir innstilt som Høyres ordfører- og byrådslederkandidater i byen mellom de syv fjell.

Innstillingen blir først offentlig tirsdag, men de fleste lokale Høyre-folk NRK har snakket med fremholder de to eks-byrådene Harald Victor Hove og Hilde Onarheim som en sannsynlig toppduo.

Ifølge kilder NRK har snakket med er Harald Victor Hove blant Høyres toppkandidater til neste års kommunevalg. Foto: Runa Victoria Engen

Bergen Høyre havarerte fullstendig i 2015 etter år med interne konflikter, den vanskelige bybane-saken og eks-ordfører Trude Drevlands cruise til Venezia og påfølgende korrupsjonsetterforskning. Tilliten fra velgerne var ikke der lenger, og Arbeiderpartiet overtok makten, blant annet i samarbeid med de tradisjonelt borgerlige partiene KrF og Venstre.

– Jeg opplever at det er god ro i Bergen nå. Mye bedre enn det var, sier Erna Solberg.

Nylig varslet Aps byrådsleder Harald Schjelderup at han ikke tar gjenvalg, og det blir derfor uprøvde toppkandidater som skal måle krefter mot hverandre i Bergen. Høyre har på flere lokale målinger i år sett klart sterkere ut enn Ap.

– Jeg er selvfølgelig særlig glad i Bergen og håper den igjen blir en Høyre-styrt kommune, men det er selvsagt også viktig med Oslo og i det hele tatt alle de store byene, sier statsministeren og Høyre-lederen.

Nye topper i Oslo

Tapene av Tromsø og Bergen var ille, men at også hovedstaden røk ved forrige kommunevalg gjorde svært vondt for mange i Høyre.

Arbeiderpartiets Raymond Johansen har de siste fire årene ledet et byråd bestående av Ap, SV og MDG, med støtte fra Rødt i bystyresalen. Det rødgrønne byrådet ser på de fleste lokale målinger ut til å holde stand hva gjelder total oppslutning, selv om Ap har gått noe tilbake.

Høyres populære eks-ordfører i Oslo, Fabian Stang, har gitt beskjed om at han ikke vil være ordførerkandidat i 2019. Den forrige byrådslederen fra Høyre, Stian Berger Røsland, gjør karriere i advokatbransjen, og få NRK har snakket med tror han er aktuell for comeback i rollen som byrådsleder nå.

De Høyre-navnene kilder hyppigst trekker frem som mulige toppkandidater i Oslo neste høst, er arbeidsminister Anniken Hauglie, eks-byråd og tidligere statssekretær Bård Folke Fredriksen, tidligere stortingsrepresentant og byråd Kristin Vinje, tidligere EU-minister Marit Berger Røsland og selvsagt lokalpartiets gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Arbeidsminister Anniken Hauglie er en mulig toppkandidat til Oslo neste år, ifølge kilder NRK har snakket med. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Nominasjonsmøtet er først i desember.