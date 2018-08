Det er en fornøyd Trondheimsordfører som tar i mot på ordførerkontoret i Rådhuset i Trondheim.

At meningsmålingen som Respons Analyse har utført for NRK Trøndelag og Adresseavisen, viser velgerflukt for Arbeiderpartiet med nedgang fra 41, 5 prosent i 2015, til 26,2 prosent nå, tar hun med knusende ro.

Partibarometer Trondheim, august 2018 Respons Analyse for NRK. Periode 9/8–14/8. 601 intervjuer. Feilmarginer fra 2,5–4 pp. Parti Endring +4,1 R 6,6 % +4,1 +9,0 SV 15,2 % +9,0 −15,3 AP 26,2 % −15,3 +3,4 SP 6,1 % +3,4 −4,1 MDG 3,6 % −4,1 −0,6 KRF 2,6 % −0,6 −0,3 V 5,2 % −0,3 +3,2 H 23,2 % +3,2 +3,1 FRP 9,5 % +3,1 −2,5 Andre 1,8 % −2,5 Kilde: Respons Analyse

Grafene viser framgang eller tilbakegang for partiene fra kommunevalget i 2015.

Velgerne går til venstre

– Det at Rødt og SV har styrket seg, er et tegn på at velgerne i Trondheim går til venstre og i hvert fall ikke vil ha et Høyrestyrt Trondheim, sier Ottervik.

– Det gir SV svært gode kort på hånda i eventuelle forhandlinger med Arbeiderpartiet. Det sier NRK Trøndelags politiske kommentator Linda Bjørgan.

SV brøt samarbeidet med storkoalisjonen i Trondheim som blant annet innbefatter Venstre, da de gikk i regjering med Høyre og Frp.

– I Trondheim bystyre er det politisk flertall med Ap, SV og Rødt. Likevel velger Ap å samarbeide mot sentrum. Med oss og Rødt styrket, vil Ap måtte gå en ny runde om dette, sier SVs Ottar Michelsen.

Han jubler over den beste oppslutningen siden rekordvalget i 2003.

Ordfører Rita Ottervik (A) og SVs Ottar Michelsen åpner for tettere samarbeid etter neste års valg, men om det blir de to som skal forhandle er fortsatt uvisst. Michalsen har sagt ja til gjenvalg, men nei til å være listetopp. Ottervik har ikke bestemt seg for om hun tar gjenvalg. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Rødere flertall

Rødt i Trondheim følger opp tidenes Rødtmåling på riksplan . Partiet har gått fra 2,5 prosent oppslutning ved forrige kommunevalg til 6,6 prosent på siste måling, og med det doblet antall mandater i bystyret hvis målingen hadde vært valg.

Rødts gruppeleder i Trondheim, Roald Arentz er svært fornøyd.

– Vi vokser sammen med SV. Dette viser at velgerne i Trondheim vil ha en tydligere dreining av politikken mot venstre, sier Arentz.

Han berømmer partileder Bjørnar Moxnes og mener hans innsats i rikspolitikken gir uttelling også lokalt.

Roald Arentz sitter i Trondheim bystyre for Rødt. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Ingen Sandbergeffekt for Frp

Målinga er utført i perioden 9.-14. august, mens stormen rundt Per Sandberg sto på som verst.

Bråket rundt Sandberg ser ikke ut til å hatt innvirkning på oppslutninga i Trondheim .

Partiet har en framgang på tre prosentpoeng siden målinga i februar og siden kommunevalget i 2015. Og bare mindre tilbakegang siden forrige måling i februar – fra 10,2 til 9,5 prosent oppslutning.

Høyre går fram

Høyre går noe fram i målingen siden forrige kommunevalg, men ikke nok til å danne et borgerlig flertall i Trondheim bystyre.

Høyres førstekandidat Ingrid Skjøtskift er likevel optimist.

– Målingen viser at velgerne er i bevegelse. Det gir økt sjanse for endring i Trondheim og vi er åpne for samarbeid med alle, sier hun.

Noen hovedpunkter om mandatfordelingen

Hvis dagens måling var valg, ville mandatfordelingen sett slik ut i Trondheim bystyre (dagens mandater i parantes):

Rødt 4 (2), SV 10 (4), MDG 2 (5), Ap 18 (28), Sp 4 (2), Venstre 4 (4), KrF 2 (2), Høyre 16 (14), Frp 7 (4), Pensjonistpartiet 0 (2). Totalt 67 mandater.

Rødgrønt flertall med Rødt, SV, MDG og Ap gir 34 av 67 mandater i bystyret.

Inkludert Sp vil det rødgrønne flertallet ha 38 av 67 mandater.

Høyre og Frp har tilsammen 23 mandater i denne målingen.

Høyre, Frp, KrF og Venstre ville fått 29 mandater tilsammen.

Høyre, Frp, KrF, Venstre og Sp ville gitt 33 mandater av 67. Dersom MDG skifter side, ville det gitt flertall på 35 av 67 mandater.

Dagens storkoalisjon som styrer Trondheim med Ap, MDG, Sp, V, KrF og Rødt, ville fått 36 mandater etter den nye målingen og fortsatt flertall.