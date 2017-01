Før ethvert stortingsvalg kommer nye politiske tiltak som partiene håper å vinne valg på. På torsdag legger Høyre frem sitt andreutkast til stortingsprogram og har blant annet valgt å satse på arbeid som én av fire hjertesaker.

Høyre lover å trappe opp innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og forsterke innsatsen mot sosial dumping, innen det første er omme.

Det garanterer leder for Høyres programkomité, Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi må beholde et ordnet norsk arbeidsliv med trygge jobber. Da kan vi ikke ha useriøse aktører som bryter alle regler, misbruker de ansatte og regelverket vårt. Da må vi slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet enn vi gjør i dag, sier han.

– Hvis dette er så viktig for dere, hvorfor har dere ikke gjort mer i regjering?

– Vi har gjort mye, men vi har ikke gjort nok, sier Isaksen.

Det ligger i sakens natur å ikke ha helt oversikt over hvor mye kriminalitet vi har i det norske arbeidslivet. Men for dem som driver lovlig er det et kjempeproblem. Derfor er alle enige om at dette må bekjempes. Hvem som gjør mest er ikke alle enige om.

Det finnes flere arbeidere som i dag blir grovt utnyttet av sine arbeidsgivere ved at de jobber under ulovlige og uforsvarlige arbeidsforhold.

I Økokrims rapport fra 2014 står det blant annet at:

«Vi har over tid sett en uønsket utvikling med økt økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet inkludert økt utnytting av sårbare utenlandske arbeidere».

Ingen politikere vil hevde at arbeidslivskriminalitet er bra for det norske samfunn, derfor krangler partiene heller om hvem som skal gjøre mest og hva som vil fungere best.

Den kampen håper Høyre at de vinner med deres nye tiltak (se faktaboks), som de har kommet frem til sammen med arbeidstakerorganisasjonen YS.

Men selv om forslagene blir rost av en arbeidstakerorganisasjon, får de kritikk fra en annen. LO, landets største lønnstakerorganisasjon, protesterer høylytt.

– De har vist en annen politikk i regjering. Med arbeidsmiljøloven har de gjort ting som hverken bekjemper arbeidslivskriminalitet eller sørger for at vi har et godt organisert arbeidsliv, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Selv om LO mener brorparten av Høyres tiltak er gode på papiret, tror hun at Høyre aldri vil gjennomføre politikken. Selv om de får gjenvalg.

– Jeg ser det som et frieri til oss i fagbevegelsen. Men mange lot seg lure for fire år siden, jeg tror ikke de gjør det i dag, sier Kristiansen til NRK.

Hun mener forslagene fra Høyre er mest prat.

Frieri eller ei, LO vil ikke støtte Høyre

– Vil LO vurdere å gi Høyre økonomisk støtte, slik Arbeiderparti får av dere i dag?

– Jeg tviler sterkt på at kongressen i LO i det hele tatt vil foreslå å gi Høyre støtte. Det er mer enn politikk på arbeidskriminalitet som er viktig når partiene er på valg. Det handler om hele samfunnsutviklingen. Hvordan regjeringen har løst sysselsettingskrisen viser at vi ikke er enige, sier LO-lederen.

– Det er ingen hemmelighet at LO ønsker å gå lenger enn oss, men jeg synes likevel de bør anerkjenne at vi tar arbeidskriminalitet og et seriøst arbeidsliv alvorlig, svarer programkomitelederen

