IT-selskap ønsket unntak fra norsk arbeidsmiljølov

– Det er viktig at Arbeidstilsynet følger opp og er hard i klypa, slik at ikke smutthull i loven utnyttes, sier Lise Randeberg, president i Tekna.

Tata Consultancy Services, TCS, som blant annet har Vipps-oppdraget for DNB har argumentert for at norsk arbeidsmiljølov ikke bør gjelde indiske IT-arbeidere som jobber i Norge i korte perioder, men et inderne heller bør jobbe under indisk lov.

Dette kommer frem i et brev TCS har sendt Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsynssaken mot IT-selskapet.

Gir ikke unntak

– Tata argumenterer med at siden IT-arbeiderne deres egentlig er ansatt i India og er mange er her bare i 4-5 måneder, så bør ikke norsk arbeidsmiljølov gjelde.

Det er helt uaktuelt å innvilge unntak, er meldingen fra Arbeidstilsynet. I flere tilsyn har de funnet betydelige brudd på Arbeidsmiljøloven i det indiske selskapet.

– Tata har allerede fått pålegg om å rette opp en rekke forhold. Og noe unntak fra loven vil selskapet ikke få. Norsk arbeidsmiljølov gjelder for alle som jobber i Norge, sier tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet.

FANT LOVBRRUDD HOS IT-SELSKAP: - Norsk lov gjelder for alle, også de som er her kort tid, sier Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet. Ved siden av sitter seniorinspektør Bård Hogstad. Hogstad har ledet tilsynene hos IT-selskapet.

Viktig med verneombud

– Utenlandske arbeidstakere med en annen kulturbakgrunn har mer respekt for autoriteter. Å vite at de kan gå og snakke med verneombud på arbeidsplassen er særs viktig, sier Larsen.

NRK fortalte i sommer hvordan de indiske IT-arbeiderne jobbet lange dager med den populære Vipps-appen i DNBs lokaler uten å få skikkelig overtidsbetaling.

Både DNB og Tata benektet forholdene da NRK først omtalte saken, men Arbeidstilsynet har gjennomført en ekstraordinær granskning av den indiske IT-giganten i Norge og har altså funnet betydelige lovbrudd. Arbeidstilsynet har intervjuet over 50 personer både hos Tata og hos DNB, gått gjennom lønnslipper og timelister.

Klargjøre jusen

Siden i sommer har Tata Norge flere ganger hatt besøk av Arbeidstilsynets team av jurister og kontrollører. De sier de vil rette seg etter påleggene.

– Vi har en god dialog med tilsynet, skriver Norges-sjef i Tata Vikramjit.

Om unntakene som Tata har bedt om sier Grewal:

– I vårt svar kom vi med en juridisk observasjon for å klargjøre det juridiske aspektet, men det har ingen praktisk betydning for vår oppfølging av de ulike forholdene Arbeidstilsynet har gitt varsel om pålegg om.

Politikerne må på banen

Sivilingenørenes forening Tekna er likevel ikke overbevist over at Tata vil følge norsk lov.

FRYKTER SMUTTHULL I LOVEN: President i Tekna, Lise Randeberg, mener lovverket bør bli enda tydeligere. - Norsk lov MÅ gjelde også for indere, sier Randeberg. Foto: Tekna

– Her ser det ut til at det kan finnes små teknikaliteter i lovverket som åpner for unntak, når man ser hvordan Tata argumenterer, sier president Lise Randeberg i Tekna.

Tekna mener at det er på tide at politikerne engasjerer seg og tetter alle smutthull som uthuler norsk arbeidsmiljølov.

–Hvis det finnes åpning for arbeidstakere som er her over kortere tid så må myndighetene agere, sier Randeberg.

– Vi ser stadig forsøk på å undergrave norsk arbeidsmiljølov. Det er viktig at vi har samme regler for norske og utenlandske ansatte ellers undergraves rettigheter i arbeidslivet, sier Jan Olav Andersen, leder i LO-forbundet El og It.

KJEMPER FOR FREMTIDENS IT-ARBEIDERE: Leder i El og IT, Jan Olav Andersen ser mange forsøk på undergraving av norsk lov. Foto: AC Remen / NRK

Gjelder for alle kunder

Arbeidstilsynet har innvilget TCS frist til mars for å få et system for overtid og verneombud på plass. Og det indiske selskapet argumenterer ikke lenger for å få unntak fra loven.

– Pålegget gjelder ikke bare Tatas kontrakt med DNB. Heretter må alle som kjøper tjenester av Tata og av andre utenlandske IT-selskaper være innstilt på å betale overtid til de utenlandske arbeidstakerne, sier Larsen.