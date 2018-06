Sjokkert over at de fikk være på Snapchat da de var 11 år

Venninnene Nadia Chernus (13) og Mia Elise Larsstuvold (13) er på Snapchat og Instagram. Slik ni av ti personer mellom ni og atten år er, ifølge en rapport Medietilsynet har lagt frem om bruk av sosiale medier.

Selv om Nadia og Mia Elise er gamle nok i dag, har de vært på sosiale medier siden de var 11 år, med foreldrenes tillatelse. Til tross for at den anbefalte aldersgrensen for flere sosiale medier er 13 år.

– Det er litt sjokkerende at vi fikk lov til det, for vi var nemlig på Snapchat før det også, uten lov. Men så ble vi oppdaget av foreldrene våre, og da ble det slutt på det, forteller jentene til NRK.

De opplever ikke at lærerne snakker så mye om sosiale medier. De er litt usikre på om alle klarer å henge med på alle appene de forholder seg til, og om de forstår hvor alvorlig det kan bli noen ganger. De skulle gjerne ha hørt litt mer om vanlig folkeskikk. Foto: Aud Darrud / NRK

For Mia Elise ble straffen at hun ble fratatt sin smarttelefon. Som erstatning fikk hun en rosa Nokia telefon, som hun bare kunne sende tekstmeldinger og ringe med. Det syntes hun var veldig kjipt.

Etter dette maste jentene på foreldrene i nærmere ett år om å få lov til å bruke Snapchat og Instagram, før foreldrene til slutt sa ja.

– Jeg ga Mia Elise lov etter mye masing, fordi hun hadde fått en lærepenge med den rosa telefonen. Jeg var også urolig for at hun skulle bli ekskludert fra venninnene sine, ettersom det er der de avtaler og melder med hverandre, sier pappa Ole Larsstuvold.

Inkludering

I klassen til Nadia og Mia Elise er det kun få som ikke er på sosiale medier, og de opplever det som vanskelig å få tak i og inkludere de som ikke bruker det.

– Før sendte vi tekstmeldinger til hverandre (sms), men nå bruker vi bare Snapchat og Instagram til å komme i kontakt med hverandre, sier Mia Elise.

Nadia forteller at hun i periode tok en pause fra Snapchat fordi hun ble ganske sliten av å holde på med Snap-streak.

– Da fikk jeg erfare hvordan det er å ikke bli spurt om å få bli med på ting. Jeg var jo ikke tilgjengelig der alle vennene mine var. Selv om det var bevisst fra min side, så kjente jeg jo på følelsen av å ikke være inkludert, sier hun.

SNAPCHAT: Brukes til å ta bilder som man kan dele med venner eller legge på my stories. Slik Nadia Chernus gjorde med et Snapchat-øyeblikk med Fantorangen på NRK. Foto: PRIVAT

Etterlyser lovgivning fra norske myndigheter

Pappa Ole Larsstuvold har tidligere jobbet i politiet, og har i den forbindelse sett baksiden av at ting deles på sosiale medier.

– Bilder og meldingene blir videresendt uten samtykke, og alt ligger på en amerikansk server. Om man skulle få behov for å finne bevis for noe, kan det vise seg å være svært vanskelig, sier han.

PAPPA TIL MIA ELISE: Ole Larsstuvold skulle gjerne hatt en nasjonal lovgivning fra norske myndigheter om aldersgrense på sosiale medier. Foto: PRIVAT

Som foreldre har de vurdert nøye om datteren skulle få lov til å bruke sosiale medier før hun ble tretten år. Egentlig ønsker Larsstuvold at aldersgrensen skulle vært 18 år.

– Jeg savner en lovgivning fra norske myndigheter. Dette burde være et samfunnsansvar på lik linje med en bilsjåfør som må forholde seg til trafikkreglene, sier han.

Han mener en norsk lov kunne gjort det lettere å si nei.

– Vi forholder oss til den internasjonale anbefalte aldersgrense på de ulike plattformene, det har ikke samme tyngde som å si at «det er ikke lov», sier Larsstuvold.

Han sammenligner det med aldersgrense på en film, videospill eller det å kjøpe alkohol.

Feil å peke på skolen

Skuespiller Ane Dahl Torp skrev nylig en kronikk i Aftenposten, hvor hun etterlyste at skolen sentralt skulle ha en holdning til sosiale medier. Larsstuvold mener skolen er en viktig arena, men at det er foreldrene som må ha ansvaret.

– Om du tenker at de første 18 årene av livet ditt er det samme som 60 minutter, så er barnet ditt fem minutter på skolen og 55 minutter hos foreldrene. Da blir det litt feil å peke på skolen, mener han.

Da datteren gikk på barneskolen, holdt han et innlegg på et foreldremøte etter at han oppdaget at flere av medelevene til datteren var på Instagram, noe ikke alle foreldrene var klar over.

– Om det hjalp, vet jeg ikke. Men når Mia Elise må legge fra seg mobilen nede hos meg før hun går og legger seg om kvelden, så hører jeg det tikker inn meldinger klokken ett på natta på vanlige ukedager. Da undrer jeg litt, sier han.

Konsekvenser

Foreldreutvalget for grunnopplæringen i skolen er bekymret for at barn helt ned i ni år er på sosiale medier.

– De voksne må være klar over at barn ikke har noen mulighet til å vurdere konsekvensene av det de legger ut, som for eksempel filming av andre barn. Foreldrene må ta denne vurderingen, sier Gunn Iren Müller, leder av Foreldreutvalget for grunnopplæring.

Venninnene innrømmer at de ikke forstod konsekvensene av hva de var med på, da de begynte å bruke Snapchat. De har gjort sine erfaringer. De er enige med skuespiller Ane Dahl Torp om at det er mye ufine ting som foregår på sosiale medier. De vet hvordan mobbing, trakassering og rykter sprer seg og hvordan det føles å få negative kommentarer. I dag tenker de at aldersgrensen er der for en grunn, men at den nødvendig ikke har så mye å si.

– Vi tror det handler mer om hvor moden den enkelte er. En på 12 kan være moden nok til å bruke Snapchat, selv om personen er under anbefalt aldersgrense. Mens en på 14, som er over anbefalt aldersgrense, ikke er moden nok. Dette bør foreldrene ta stilling til og det er de som må bestemme om barn kan bruke sosiale medier, ikke skolen, sier Nadia.

De opplever at skolen ikke bryr seg så mye om sosiale medier, og at lærerne ikke helt kjenner til hvilke apper de er opptatt av og hva som skjer på sosiale medier.

Samtidig mener de at det er voksne som heller ikke er modne nok til å være på sosiale medier.

– Det er ikke alle de voksne som vet og oppføre seg på sosiale medier, avslutter Nadia.

De synes det er greit at foreldrene er strenge, og forteller at de syns det er fint at de blir spurt om hvordan dagen har vært på nett.

– Foreldrene våre er nok litt strenge, men vi er jo glade for at de bryr seg også. Det hadde vært verre om de ikke hadde brydd seg, sier Mia Elise.

FØLGER KJENDISER: – Vi bruker også Snapchat til å følge med på kjendiser, NRK Mp3, Dailymail, sier Mia Elise Larsstuvold, her sammen med Dennis Vareide i et Snapchat-øyeblikk. Foto: PRIVAT

