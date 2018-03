Siv Jensen: Vi var klare til å gå ut av regjeringen

Etter tirsdagens debatt i Stortinget sier Siv Jensen at Frp var rede til å gå ut av regjering.

– Jeg er lei meg for at Sylvi har kommet til at hun har ønsket å trekke seg. Jeg har hatt et ønske om at hun fortsetter. Hun har vært og ville vært en god justisminister for Norge, sier Jensen.

Jensen garanterer derimot at Listhaugs politiske karriere ikke er over.

– Arbeiderpartiet og opposisjonen har gitt henne den beste starten på hennes videre karriere, fastslår hun.

– Ikke offer

Frp-lederen understreker at verken Listhaug eller partiet er offer i denne saken.

– Vi er snarere tvert imot opptatt av å styre landet. Vi er opptatt av å sikre gjennomslag for Fremskrittspartiets politikk, sier hun.

Siv Jensen mener at Listhaug er en tydelig forsvarer av ytringsfriheten, og sier at hun burde sluppet presset hun har opplevd de siste dagene.

– Jeg opplever dette som et kraftig overspill fra opposisjonen. Man fortsetter å sette tøffe merkelapper på Sylvi og Fremskrittspartiet. Men det tåler vi.

Reagerte på ordbruk fra KrF

– Vi må ha respekt for at KrF har en prosess de må gå gjennom. Men jeg må si at jeg har reagert på ordbruken også fra KrF, sier Frp-lederen.

Hun mener at velgerne har uttrykt sin støtte til en regjering med Frp.

– Jeg har respekt for at alle på Stortinget har et glødende engasjement. Men velgerne ga oss sin fornyede tillit og har uttrykt at de ikke ønsket et regjeringsskifte, sier Jensen.

Fortsetter som partileder

Partilederen understreker at hun har takket ja til å fortsette som partileder i to år til, og at det er opp til Frp om Sylvi Listhaug er aktuell arvtager.

Frp-nestor Carl I. Hagen gir også sin støtte til den avgåtte justisministeren, og mener at Listhaug er langt fra slagen.

– Hun har en stor politisk framtid her i Stortinget først og fremst. Og det var fornuftig av Erna Solberg å åpne for at hun kan få en statsrådspost senere i perioden senere, hvis sammensetningen av regjeringen skal endres, sier Hagen til NRK.