KrF-leder Hareide om Listhaugs avgang: – En riktig utgang på en alvorlig sak

Da KrF-lederen gikk på Stortingets talerstol etter at statsminister Erna Solberg hadde bekreftet overfor Stortinget at Sylvi Listhaug trekker seg, åpnet Hareide med å takke statsministeren for den meldingen.

– Dette var den utgangen som var rett i en så alvorlig sak. Det er viktig at justisministeren på eget initiativ tar konsekvensen og trer tilbake, sier Knut Arild Hareide.

– Denne saken handler ikke om å vinne eller tape. Den handler om anstendighet. Og den anstendigheten må gjelde oss alle. Saken handler om tillit – tillit ute i samfunnet, tillit mellom folk, tillit mellom folk og politikere og mellom de ulike politikerne.

SLAPP Å AVGJØRE: KrF-leder Knut Arild Hareide ville ha hatt de avgjørende stemmene dersom Stortinget skulle ha stemt over mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. To timer før forslaget skulle behandles i Stortinget, trakk imidlertid Listhaug seg selv.

– Denne saken føyer seg inn i et mønster

I går gjorde Hareide det klart at KrF ikke lenger hadde tillit til Sylvi Listhaug som justisminister. Likevel var det ikke klart hva partiet ville stemme i den planlagte behandlingen av mistillitsforslaget mot Listhaug i Stortinget i dag.

Listhaug kom Stortinget i forkjøpet og valgte selv å trekke seg.

– Når tilliten til justisministeren for mange av oss ble borte, er det fordi denne saken føyer seg inn i et større mønster. I vår vurdering har vi ikke bare sett på denne saken, men vurdert tillit i en helhet, sier Hareide.

– En statsråd skal bygge broer, ikke murer. En statsråd skal inkludere, ikke ekskludere. En statsråd skal bidra til tillit, ikke mistillit.

Hareide peker på at Listhaug over lengre tid har provosert ulike utspill KrF-lederen har vært upassende og uverdige.

– Hun har karakterisert det å hjelpe mennesker i nød, som å bære mennesker på gullstol. Hun har snakket om godhetstyranni, som om det er mindre godhet vi trenger. Hun har stilt seg bak en krenking av kirkeasyl, og hun har sagt at KrF ikke er opptatt av å hjelpe mennesker i nød når vi vil øke bistanden, bare av å fremsto gode.

– Flere av utspillene har hatt et preg som ikke har vært en statsråd verdig, som har vært splittende og tatt fokus bort fra politikken.

– Nå må det settes en annen standard

Knut Arild Hareide refser statsminister Erna Solberg for å «i fem år ha tillat Frp å drive med dobbeltkommunikasjon i regjering».

– Det har preget den offentlige debatten på en svært negativ måte. KrF ønsker anstendighet i norsk politikk og det offentlige ordskiftet. Derfor må det bli slutt på polariserende og splittende retorikk og væremåte. Det har statsministeren et viktig ansvar for både i egen regjering og i regjeringspartiene, sier Hareide.

– Statsministeren har ansvar for at verken statsråder eller regjeringsparti får fortsette med dobbeltkommunikasjon. Nå må det settes en annen standard for det offentlige ordskiftet, og for hva en kan gjøre og si i storting og regjering.

Vil ikke si om han ville felle regjeringen

Etter at de resterende opposisjonspartiene gjorde det klart at de ville stemme for mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug, selv om Erna Solberg skulle true med at hele regjeringen ville gå av dersom Listhaug måtte gå, var det KrF som satt med de avgjørende stemmene.

Når Listhaug nå har trukket seg frivillig, ble det heller ingen votering om mistillit til henne i Stortinget. Hareide vil ikke si om han hadde vært beredt til å felle regjeringen dersom Listhaug ikke hadde trukket seg.

– Vi slapp å gjøre den endelig vurderingen, for den kom aldri i Stortinget. Vi har hele tiden utfordret regjeringen for å unngå en politisk situasjon. Det har aldri vært vårt mål, sier Hareide til NRK.

Han legger til at alvoret i saken tilsier at det var riktig av Listhaug å trekke seg.

– Jeg tror ingen kjenner på glede på en dag som dette, men noen ganger i politikken må man stå opp for det som er rett. For meg handler dette om hvilke verdier vi ønsker at skal prege både samfunnet og hele samfunnsdebatten. Da var det ikke mulig for oss å si at vi kunne ha tillit til Sylvi Listhaug som statsråd.