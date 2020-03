277 personer i Norge har testet positivt på covid-19, eller koronavirus som det også heter.

81 av de smittede er smittet i Norge.

Det er ikke rapportert om dødsfall på grunn av koronavirus i Norge.

Helsedirektoratet ber folk om å ikke ringe 113 dersom de er friske eller har spørsmål om koronaviruset.

– Akkurat nå opplever mange at de ikke kommer igjennom på disse numrene. De som har spørsmål om korona må ikke ringe disse numrene. Disse numrene er forbeholdt personer som er reelt syke og avhengige av akutt helsehjelp, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til NTB.

Lege: – Skjer koronasmitte i Oslo nå

Tirsdag kveld varslet Helsedirektoratet at de anbefaler at aller arrangementer med flere enn 500 tilskuere bør avlyses for å hindre spredning av koronaviruset. Helsedirektør Bjørn Guldvog ber også om arrangementer med flere enn 100 deltagere vurdere om gjennomføring er ansvarlig.

Sjefen for medisinsk intensivavdeling på Ullevål sykehus, Dag Jacobsen, mener tiltakene er for svake.

– Det skjer koronasmitte i Oslo på kjøpesenter og på busser nå. Da må man ta grep. Jeg tror myndighetene er forsiktige fordi de fikk kritikk under svineinfluensaen, men den forsiktigheten har vi ikke råd til nå, sier Jacobsen.

Avlyser millitærøvelse

Rundt 14.000 soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark og Sverige og Norge deltar på øvelsen Cold Response. Én soldat har fått påvist korona, leiren han er stasjonert er stengt og 850 soldater har blitt satt i karantene i leiren.

Finland har trukket 400 soldater fra øvelsen.

Tirsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvåg at han hadde bedt Forsvaret vurdere om det var klokt å gjennomføre øvelsen, og i dag kom konkluderte forsvaret med at øvelsen avsluttes.

Stenger flere kulturinstitusjoner og sportsarrangementer

For å begrense smitte har flere kulturinstitusjoner bestemt seg for å stenge dørene. Astrup Fearnley Museet stenger sine dører torsdag, melder museet på egne hjemmesider.

Munchmuseet i Oslo bestemte seg for å stenge dørene fra klokken 11 onsdag.

Også flere sportsarrangementer har blitt rammet av koronaforebygging. I helgen gikk både kvinnenes tremil og mennenes femmil i Holmenkollen uten publikum på stadion. Landskampen i fotball mellom Norge og Serbia i slutten av mars blir også spilt uten publikum på stadion.

Sluttspillet i ishockey utsettes også på ubestemt tid.

Flyselskapene kutter tusenvis av avganger

Både Norwegian, SAS og Widerøe har meldt at de kutter flere tusen avganger.

Widerøe melder om at de kommer til å kutte 1.500 avganger frem til 31. mai i år. Det kommer i tillegg til 4.000 avgangene selskapet i februar varslet om at ville bli kuttet.

Tirsdag denne uken varslet Norwegian i en børsmelding om at de innstiller 3.000 flyvninger fra midten av mars til midten av juni. Det er rundt 15 prosent av selskapets totale kapasitet i denne perioden.

I SAS har selskapet bedt de ansatte redusere stillingen sin, og lønnen, med 20 prosent i tre måneder som følge av markedssituasjonen. De har også varslet flere interne tiltak for å spare penger.

Gullrekka på NRK uten publikum

I NRK har innspillingen av den såkalte Gullrekka og en rekke andre program blitt rammet av koronaforebygging og -begrensing.

En rekke programmer, blant dem «Nytt på nytt», «Lindmo» og «Alle mot 1», vil bli spilt inn uten publikum i salen. NRK vil imidlertid fortsatt ha medvirkende gjester og programdeltakere under opptak, og sendingene skal publiseres som vanlig.

Høyre utsetter landsmøtet

Høyre utsetter sitt landsmøte for å unngå å bidra til en potensiell videre spredning av koronaviruset.

Landsmøtet skulle vært holdt 27.–29. mars på Gardermoen.

– Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatt, har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltakerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug til NTB.

Venstre, Frp og MdG avventer landsmøteavgjørelse.

Oslo Børs koronarammet

Mandag gjorde kraftig fall i oljeprisen og børsras over hele verden, blant på grunn av korona, at Oslo Børs hadde ett av sine kraftigste børsfall siden finanskrisen.

Tirsdag åpnet børsen lovende, med oppgang på mer enn fire prosent, men uroen spredte seg utover dagen. Til slutt endte hovedindeksen opp med totalt 0,49 prosent.