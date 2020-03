Beredskapsnivået i hovedstaden går opp til nivå tre, og det blir nedsatt en sentral kriseledelse for å håndtere spredningen av koronaviruset.

– Vi står i en veldig alvorlig situasjon for hovedstaden vår, for Norge og det internasjonale samfunn. Vi må gjøre alt som står i vår makt for å begrensen smitten og skåne de mest sårbare. Det er på tide med drastiske tiltak.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen under onsdagens pressekonferanse om de nye tiltakene (se liste under). Disse stemmer i stor grad overens med det som tirsdag ble varslet i Bergen.

Nye tiltak for Oslo kommune:

Oslo kommune hever i dag beredskapsnivået til nivå tre. Det betyr blant annet at det opprettes sentral kriseledelse i Oslo kommune.

Smittevernoverlegen i Oslo har i dag fastsatt i forskrift at arrangører må søke kommunen (bydel) om å gjennomføre arrangementer med mer enn 100 deltakere.

Det blir også forbud mot alle arrangementer med mer enn 500 deltakere, innendørs og utendørs.

Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meter avstand til andre i lokalet og på arenaområdet.

Oslo Rådhus stenges for turister og arrangementer inntil videre, og det legges begrensninger på antall gjester under vielser.

Det vil gå ut informasjon til alle kommunens innbyggere på SMS.

Den politiske ledelsen i Oslo kommune holdt en pressekonferanse om dette onsdag ettermiddag.

OPPDATERING: Se Oslo kommune informere om de nye tiltakene mot koronaviruset i hovedstaden.

Ber folk om å ringe

I forkant av pressekonferansen understreker kommunen at det er en «svært alvorlig» situasjon for hovedstaden, Norge og det internasjonale samfunnet.

Legevakten i Oslo har stor pågang og det er viktig at innbyggere som har spørsmål om korona henvender seg via Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015. Alle som mistenker at de er smittet av korona må kontakte kommunens telefon 21 80 21 82.