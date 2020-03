Tirsdag varslet Norwegian at flyselskapet kutter 3000 flyvninger fra midten av mars til midten av juni. SAS ber samtidig ansatte redusere stillingen sin 20 prosent i tre måneder som følge av koronaviruset.

Nå kutter også Widerøe ytterligere 1500 avganger, i tillegg til de allerede varslede kuttene som gjelder fra 1.mai.

– Vi kutter 1500 avganger på våre kommersielle ruter frem til utgangen av mai, forteller Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe. Kuttene er likt fordelt i antall mellom innlands- og utlandsruter.

Dette kommer i tillegg til 4000 avganger som ble annonsert kuttet i februar. Allerede da mente selskapet at de var i en «fortvilet situasjon». Koronautbruddet har ikke ikke gjort situasjonen bedre.

– Vi ser et dramatisk fall i antall reisende og vi ser et enda mer dramatisk fall i salget. Det betyr at at flyene som er fremover i tid, vil ha færre reisende, utdyper Skaug til NRK.

– Vi må være føre var og tilpasse oss den nye markedssituasjonen, der folk ikke booker billetter.

Kunder blir kontaktet

Widerøe tar også flere interne grep for å redusere kostnadene. Konsernet har innført ansettelsesstopp, investeringer utsettes og den annonserte oppstarten av den nye ruten mellom Torp og Bromma utenfor Stockholm forskyves til 1. juni.

– Anbudsrutene flys som normalt, men vi kutter produksjon som går utover anbudskravene. Nedgangen i etterspørselen merkes også på anbudsrutene.

De fleste kutt er allerede oppdatert i bookingsystemene. Resterende endringer gjøres fortløpende.

Kunder som har flybillett på avganger som nå kuttes vil bli kontaktet av stedet der de har kjøpt billetten. De vil få tilbud om endret reiserute eller avgangstid.

Utelukker ikke nye kutt

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe's Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland.

– Kuttene gjelder foreløpig ut mai. Vi følger utviklingen fortløpende og situasjonen har endret seg betydelig siste uke. Vi utelukker ikke ytterligere kutt dersom utviklingen fortsetter, avslutter Skaug.