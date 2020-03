FHI-scenario: 2,2 millioner kan bli smittet

Tirsdag kveld ble det kjent at Norge nå har kommet inn i en ny fase av koronasmitten. 277 personer er smittet, og det er nå flere tilfeller som ikke kan spores.

For å forberede seg på ytterligere smittespredning, har Folkehelseinstituttet den siste tida arbeidet med å utvikle et eget planscenario for koronaviruset i Norge.

Scenarioet er så langt ikke blir offentliggjort i sin helhet, men ifølge NTB s kilder bekrefter nå flere tallene Folkehelseinstituttet har valgt å legge til grunn.

Det smittevernekspertene ser for seg, er at 2,2 millioner mennesker kan bli smittet av koronaviruset i Norge i løpet av det kommende året.

Folkehelseinstituttet regner videre med at én av tre smittede vil bli syke. Det tilsvarer drøyt 733.000 personer.

To av tre vil derimot slippe fra smitten mer eller mindre uten symptomer.

Stor usikkerhet

Folkehelseinstituttet understreker at det er betydelig usikkerhet om tallene. Scenarioet skal derfor ikke regnes som en prognose.

Epidemiolog Preben Aavitsland sier det nye koronascenarioet med millioner av smittede gir intensivpersonell mulighet til å planlegge. Foto: epidemi.as

I stedet er beregningene ment som en støtte for staten og kommunene når smittevernberedskapen skal planlegges i tida framover.

– Det er et scenario som skal gi et rimelig bilde av det framtidige mulighetsrommet, eller mulige utviklinger, slik at dere vet hva dere kan planlegge for, sa FHIs Preben Aavitsland da presenterte en skisse til det nye planscenarioet på et seminar for intensivpersonell tidligere i uka.

Tusener på sykehus

Aavitsland trakk i sin presentasjon fram to tall som i etterkant har fått stor oppmerksomhet.

For det første viste han til at 22.000 nordmenn ifølge det nye planscenarioet kan havne på sykehus med virussykdommen. Det tilsvarer 3 prosent av dem som blir syke.

Seniorforsker Svenn-Erik Mamelund svarer på spørsmål om koronaviruset. Du trenger javascript for å se video. Seniorforsker Svenn-Erik Mamelund svarer på spørsmål om koronaviruset.

På det meste kan det bli snakk om 1.700 sykehusinnleggelser samtidig.

Folkehelseinstituttet tror også at én av fire som legges inn på sykehus, vil trenge intensivbehandling. Det vil utgjøre 5.500 personer totalt, og på det meste kan 600 ligge på intensiven samtidig.

Frykter plassmangel

En kartlegging som Helsedirektoratet har gjort, viser at det i dag kun er 400–450 intensivplasser i daglig bruk ved norske sykehus. I en krisesituasjon kan tallet presses opp til 1.200–1.400 plasser, men da må alle respiratorer tas i bruk, og planlagte operasjoner må stanses.

Fagutviklingssykepleier Marte Rygh Selmer ikledd smittevernutstyr ser ut av en sluse på isolatposten på Ullevål sykehus. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Kommer det flere pasienter samtidig enn Folkehelseinstituttet har lagt til grunn i sitt planscenario, kan situasjonen dermed bli svært krevende.

Av denne grunn har helsemyndighetene lagt stor vekt på tiltak for å bremse tempoet i spredningen av viruset. Epidemien må strekkes ut i tid, slik at toppunktet blir lavt nok til at helsevesenet har kapasitet nok til å håndtere det.

Tirsdag kveld hadde FHI registrert 277 tilfeller av koronavirus i Norge, en økning på 85 fra dagen i forveien. Sju av de smittede er innlagt på sykehus.

– Veldig alvorlig

Etter at det ble kjent at koronasmitten nå er inne i en ny fase, anbefaler norske helsemyndigheter at alle arrangementer med over 500 deltakere avlyses.

I tillegg bes nordmenn om å være ekstra renslige ved bruk av kollektivtrafikk, samtidig som arbeidsgivere oppfordres til å vurdere økt bruk av hjemmekontor.

I Debatten tirsdag kveld svarte eksperter på spørsmål om koronasmitte. Se hva de svarte her. Du trenger javascript for å se video. I Debatten tirsdag kveld svarte eksperter på spørsmål om koronasmitte. Se hva de svarte her.

Norske helsemyndigheter deler spredningen av epidemier i fire ulike faser. Spredningen av koronaviruset er nå over i fase to, som innebærer flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte.

– Jeg understreker at situasjonen er alvorlig. Vi må ta ansvar alle sammen. På den måten kan vi oppnå det vi hele tiden har snakket om: Å få til en så lav smittespredning som mulig, og dermed ta vare på alle menneskene i Norge på en best mulig måte, om de er syke eller friske, sier Guldvog.