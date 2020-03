Ishockey-sluttspillet utsettes på grunn av korona

Det bekrefter ishockeypresident Tage Pettersen til NRK.

– Begrunnelsen er naturligvis den situasjonen vi er i med koronautfordringen. Vi har ikke et endelig svar på hvor lenge sluttspillet blir utsatt. Vi har satt 23. mars som en dato i første omgang, men det vil være en fortløpende vurdering og vi setter oss ned sammen med klubbene allerede denne uken, sier han.

Daglig leder Pål Higson i Stavanger Oilers sier at forbundet har tatt riktig avgjørelse. Foto: Carina Johansen

Kvartfinalene skulle etter planen starte førstkommende torsdag. Daglig leder Pål Higson i Stavanger Oilers sier at forbundet har tatt riktig avgjørelse.

– Spillerne er selvfølgelig litt oppgitte og lei seg nå, det er dette de har jobbet for og gledet seg til gjennom hele året. Men akkurat nå er det dette som er den riktige beslutningen, sier han til NRK.

Vurderte tomme tribuner

Mandag morgen skrev Fredriksstad Blad at Norges Ishockeyforbund hadde varslet klubbene om tre ulike scenarioer:

Sluttspillet kan bli utsatt.

Sluttspillet kan bli spilt for tomme tribuner.

Sluttspillet kan bli avlyst.

Men i en pressemelding skriver forbundet at de ikke ønsket å spille kampene for tomme tribuner.

– For Norges Ishockeyforbund har det vært vektlagt å ta en så solidarisk beslutning som mulig, en beslutning som ikke rammer klubber skjevt, hverken sportslig eller økonomisk. Å gjennomføre et NM-sluttspill uten publikum er ikke ansett som ønskelig på det nåværende tidspunkt, skriver de.

Det er en avgjørelse Stjernen-trener René Hansen støtter.

– Nå er det slik at arenaen i Stavanger stengt. I solidaritet med dem, så føler vi at det er riktig å innrette oss etter det som er bestemt. Så får vi bare krysse fingrene for at vi får sluttspillet opp og stå igjen, sier han.

Stavanger avlyser arrangementer

Forbundet opplyser at de ønsker å følge lokale og nasjonale helsemyndigheters anbefalinger, og poengterer at flere kommuner har innført restriksjoner som begrenser klubbenes mulighet til å arrangere kamper.

I Stavanger har kommunen vedtatt å stenge alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere. Konsekvensen er at arrangementene enten må avlyses eller tilpasses vedtaket.

– Vi er i en sårbar situasjon der vi får økende antall smittede innenlands. Derfor velger vi nå å ta ytterligere grep for å begrense spredningen, sier helsesjef Marit Anda til kommunens nettsider.

Avgjørelsen var en medvirkende faktor til at Norges Ishockeyforbund valgte å utsette sluttspillskampene.

– Med avgjørelsen til kommuneoverlegen i Stavanger, måtte vi sette oss ned og sørge for at det var en likhet for alle klubbene som er med i sluttspillet. Derfor falt vi ned på den konklusjonen vi har kommet til i dag, sier Pettersen.

Kan bli kortere sluttspill

Finalene i sluttspillet avgjøres med best av sju kamper. Men det kan nå bli aktuelt å gjøre sluttspillet kortere dersom ishockey-VM for herrer arrangeres som planlagt i mai.

Ishockeypresident Tage Pettersen bekrefter at NM-sluttspillet er utsatt på ubestemt tid. Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Det er naturligvis noe vi må ta med i vurderingen. I den sammenheng kan det bli vurdert om vi skal kutte ned sluttspillsrunden for å rekke VM i den andre enden, sier Pettersen.

– Kan det ende med best av fem kamper?

– Det er mulig at det kan skje, ja.