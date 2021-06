Senterpartiet vil kutte i elbil-fordeler

Partiet vil at staten kun gir fritak for merverdiavgift for kostnader opp til 600.000 per nyinnkjøpt elbil.

Over dette beløpet betales full merverdiavgift. Dermed vil partiet at dyre elbiler skal ha de samme prisbetingelsene som diesel- og bensinbiler.

Et forslag om å videreføre dagens kjøpsfordeler ble nedstemt. Partiet vil også at bruksfordelene reduseres gradvis.

Elbilforeningen reagerer på landsmøtets vedtak og viser til at i mai kjøpte en av tre nybilkjøpere i Finnmark og Troms elbil.

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, ber Sp først utrede hvordan dette kan gjøres uten å ødelegge for elbilsalget.

– Det er først nå elbiler med god rekkevidde, tilhengerfeste og firhjulstrekk virkelig har kommet på markedet. Det har gjort at elbilsalget endelig har tatt av i Distrikts-Norge. Nå må hele landet få være med på elbilsuksessen, sier hun.

Bilfergen MF «Suløy» fra Fjord1, drives av batteri, og trafikkerer fergestrekningen Hareid – Sulesund i Møre og Romsdal. Sp vil at staten skal ta ekstrautgiftene ved å innføre flere lignende ferger. Foto: Halvard Alvik / NTB

Vil ha gratis ferge

Landsmøtet vedtok også at partiet vil innføre en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet.

De vil også vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis.

Partiet vil ha en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåttilbudet.

Samtidig vil Sp at staten tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

«Forurenser betaler»

Partiet vedtok å beholde «forurenser betaler»-prinsippet. Under arbeidet med nytt program ville et flertall i programkomiteen ikke ha med prinsippet om at forurenser skal betale.

«Forurenser betaler»-prinsippet Ekspandér faktaboks «Forurenser betaler» er et prinsipp som kan gjøres gjeldende i nasjonalt og internasjonalt lovverk.

Etter norsk lov og internasjonal rett er det som hovedregel den som er ansvarlig for ulovlig forurensning eller ulovlig forsøpling som skal bære det økonomiske ansvaret for kostnadene som oppstår.

Prinsippet har i seinere år fått vid utbredelse blant annet i OECD og EU.

I enkelte tilfeller har forurenser fått pålegg om opprensking, men har vært ute av stand til å dekke kostnadene selv.

Staten har da måttet tre inn med støtteordninger, begrunnet med at bedriftene betalte skatt mens de var i drift. Kilder: Klima- og Miljødirektoratet/ Wikipedia

Det skapte mye uro innad i partiet og på landsmøtet ble det vedtatt å fortsatt gå inn for prinsippet.