Fire av ti personer bosatt i distriktene sier nei til at elbil skal være den neste bilen de kjøper, viser en fersk undersøkelse bestilt av NAF.

Det er dobbelt så mange som i sentrale strøk.

– Det henger nok sammen med at mange i distriktene fortsatt ikke ser at elbiler passer deres behov, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF til NRK.

Det er fortsatt langt mellom hurtigladestasjonene i landets nordligste fylke, Troms og Finnmark. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Bedre ladenettverk

For å komme seg rundt i hele Norge uten ladeangst, mener Sødal noe av det viktigste myndighetene kan gjøre er å sørge for flere hurtigladere i hele landet.

– Det er synd hvis de sentrale strøkene skal ha nytt godt av momsfritaket, mens Distrikts-Norge plutselig skal få moms på elbiler når det kommer modeller som er relevante for dem.

NAF har flere ganger tatt til orde for at det haster å få bygd ut hurtigladenettverket i Norge.

I de mest sentrale kommunene i landet er 20 prosent av bilparken elbiler. I distriktene er det kun 5 prosent.

25 nye hurtigladestasjonene i Troms og Finnmark skal etter planen stå klare til sommeren. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

For tidlig med elbil moms

Innføringen av elbil-momsen er planlagt startet til neste år. Stortinget har en målsetting om at nybilsalget i 2025 kun skal bestå av nullutslippsbiler.

– For å beholde prisen på et nivå som gjør at man kan kjøpe seg elbil, er momsfritaket veldig viktig, sier Sødal og legger til:

– Det er viktig at man har litt is i magen. Det er altfor tidlig å begynne med det hvis man skal ha hele landet over på elbil.

Flere hurtigladere

I Sør-Varanger i Øst-Finnmark kjenner Senterpartiet-politikeren Kurt Påsvikbamsen seg igjen i tallene.

Han mener skepsisen ofte er knyttet til få ladestasjoner.

– Jeg har vært skeptisk selv, sier Wikan.

Det kryr nemlig ikke av ladestasjoner i landets nordligste fylke, men det jobbes med saken. 25 nye hurtigladestasjoner skal være på plass til sommeren.

Nettopp derfor mener Wikan myndighetene bør la det gå litt tid før man innfører avgifter på elbilene.

– Nå har alle sentrale strøk i Norge fått kjøpe elbiler. Og nå, når man skal begynne å kjøpe elbiler i distriktene, så skal man sette på avgifter. Det vil ramme kun distriktene og ikke de sentrale områdene.

Kurt Pasvikbamsen Wikan (Sp) skjønner godt at folk i distriktene har vært skeptiske til elbil. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har tidligere uttalt til NRK at han mener at det er lagt til rette for ladeinfrastruktur i hele landet.

– Det er også verdt å merke seg at regjeringen vedtok en ny strategi for rasteplasser langs riksvei i desember 2020, der en av forutsetningene er at Nye Veier AS og Statens vegvesen skal legge til rette for etablering av elbillading ved oppgradering eller etablering av rasteplasser langs riksveiene, sier Hareide.