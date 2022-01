Senterpartiet vil ha bonusnekt for strømtopper

– Sjefene i kraftselskapene bør definitivt ikke ta ut bonuser i 2021, sier Pollestad, som er parlamentarisk nestleder i regjeringspartiet Senterpartiet.

– Det er en alvorlig situasjon for folk og næringsliv, med høye strømpriser. Da vil det være meget upassende med bonusfest i kraftselskapene, sier stortingsrepresentanten til NRK.

Senterparti-topp Geir Pollestad sier det vil være «meget upassende» med bonuser til ledelsen i landets kraftselskaper. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han mener det slett ikke er ledelsens fortjeneste at landets kraftselskaper har svært gode dager.

– Det er lett å få overskudd når prisene er så høye som de er nå, sier han.

– Må forklare seg

Pollestad medgir at regjeringen og Stortinget i liten grad kan instruere selskapene til å endre inngåtte bonusavtaler. Men kraftselskapene er jo stort sett på offentlige hender, framholder han.

– Nå gir vi et tydelig signal og en advarende pekefinger. Kraftselskapene er jo i stor grad eid av fylkeskommuner og kommuner, så oppfordringen går jo også til eierne om å ta tak i dette, sier Sp-representanten og slår fast:

– Det er ingen tvil om at 2021 ikke er året for å ta ut bonuser. Det vil være veldig upassende!

– Hva vil du si til selskaper som likevel skulle velge å betale ut bonuser for 2021?

– Hvis noen faktisk gjør dette, så vil jeg anbefale dem å ta med seg en lokal næringsdrivende og en lokal familie og forklare overfor lokalavisa hvorfor det er rett at de, som i utgangspunktet har høy lønn, nå også skal ha bonus som følge av høye strømpriser.

Lite vann i magasinene har bidratt til de høye strømprisene i vinter. Her fra Vatnedalsvatnet i Bykle. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Endrer ikke bonusplan

Landets største kraftprodusent Statkraft sier de avtalte bonusordningene står ved lag i 2021. Det innebærer at selskapet vil betale ut bonuser i henhold til inngåtte avtaler, men Statkraft påpeker at disse bonusene ikke er direkte koblet til strømprisene.

I 2020 ble det utbetalt 4,4 millioner kroner i bonuser til konsernledelsens medlemmer.

– Ingen i Statkraft, hverken ledelse eller ansatte oppnår eventuell bonus som følge av høye strømpriser. Kriteriene for selskapets bonusordninger er bevisst valgt for å unngå en slik kobling og fokuserer på oppnåelse av andre mål, skriver pressetalsperson Lars Magnus Günther i en e-post til NRK.

Lars Magnus Günther i Statkraft sier bonusordningene står ved lag, men understreker at strømprisen ikke påvirker størrelsen på bonusene i selskapet. Foto: Statkraft

– Målene er forhåndsavtalt i begynnelsen av hvert år. Statkraft vil derfor stå ved de avtalte bonusordningene også for 2021, fortsetter han.

Agder Energi har fått kritikk for sine bonusordninger, mens kraftselskapet Lyse ikke ut bonuser, verken til ledelse eller ansatte, får NRK opplyst. Samme svar oppgir BKK, som fra nyttår har fått navnet Eviny.

– Det betales ikke bonus til konsernledelsen for 2021. Konsernledelsen i selskapet har ikke bonusordning i sine arbeidsavtaler, sier kommunikasjonssjef Rune Indrøy i BKK/Eviny.

Han tilføyer at det ble utbetalt 5000 kroner i sommergave til selskapets 1450 ansatte. Ti ansatte og mellomledere innen områdene salg, trading, venture og kapitalforvaltning vil også få utbetalt bonuser i tråd med arbeidsavtalene.

Forstår reaksjonene

Kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i Hafslund Eco sier alle ansatte i selskapet får et likt kronebeløp i bonus, uavhengig av inntekt, gjennom et såkalt «kollektivt bonusprogram».

Ordningen er del av lønnsfastsettelsen i selskapet, men omfatter ikke konsernsjefen.

– Bonusordningen inneholder faktorer som vi selv kan påvirke, slik som påvirkbare kostnader, antall skader på ansatte og tilgjengelighet på turbinene, sier Storm-Mathisen.

Han sier det også er «et bonuselement» som knytter seg til resultat etter skatt, men hevder at denne har et tak som innebærer at de ekstreme kraftprisene ikke vil gi noe utslag.

Strømmen har vært rekorddyr i høst og vinter. Det har husholdningene fått merke. Foto: Marius Helge Larsen / NTB

– Vi forstår også godt at det i denne situasjonen er oppmerksomhet om bonuser i kraftselskapene, sier Storm-Mathisen.

– Deler du Pollestads oppfatning av at det er upassende å betale ut bonuser nå?

– Dersom bonus er direkte knyttet opp mot de ekstraordinært høye prisene er vi enige at det er uheldig.

Senterparti-representanten tar på sin side til orde for et oppgjør med alle slike bonuser – uavhengig av bransje og innretning.

– Vi må jobbe for å få vekk dette systemet. Dette er jo i utgangspunktet folk som har millionlønninger. Jeg mener vi må ha et oppgjør med bonuskulturen generelt i kraftselskapene og i næringslivet for øvrig, sier han.