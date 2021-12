Var 8 kroner «for rik» for strømstøtte – nå får hun likevel hjelp

– Det hjelper meg veldig. Da slipper jeg å bruke alle pengene mine på strøm, sier Rosvoll-Bystad.

NRK fortalte sist uke historien om den ME-syke og uføretrygdede kvinnen, som i høst fikk beskjed om at hun hadde 8 kroner for høy inntekt til å få bostøtte.

Rosvoll-Bystad har 21.989 kroner i uføretrygd i måneden. Etter at skatt er trukket fra og husleie betalt, sitter hun igjen med rundt 7000 kroner til alle andre utgifter.

Men nå blir hun og ytterligere omkring 50 000 personer omfattet av bostøtteordningen og får dermed strømstøtte. En del av regjeringens strømpakke er nemlig direkte knyttet til bostøtten.

I kroner og øre kan det utgjøre 6000 kroner i strømstøtte for desember, januar, februar og mars, uavhengig av hvordan prisen utvikler seg.

– Det betyr mye, fordi jeg har et såpass lite budsjett, egentlig. Det betyr at jeg kan kjøpe julegaver, kanskje, sier Rosvoll-Bystad.

STRØMHJELP: Avtalen SV og Lars Haltbrekken inngikk med regjeringspartiene gjør at uføretrygdede Frøy Rosvoll-Bystad nå trolig får bostøtte og dermed strømstøtte gjennom en kald og dyr vinter. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

SV-gjennomslag

I morgen vedtar Stortinget omfattende hjelpetiltak for folk som sliter med høye strømregninger.

SV fikk under de intense forhandlingene på Stortinget i forrige uke gjennomslag for at flere måtte tas inn i ordningen med bostøtte.

Nå er det klart at 465 millioner kroner mer settes av til bostøtte.

– Frøy tjente 8 kroner for mye. Hvis man skulle få gitt støtte til flere som nå sliter alvorlig med de skyhøye strømregningene, måtte taket for hvem som får komme inn under bostøtten økes kraft, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NRK.

Han minner om at anslagsvis 6000 kroner i strømstøtte via bostøtten vil komme i tillegg til regjeringens hovedgrep:

FORHANDLER: SVs Lars Haltbrekken satt i intense samtaler med regjeringspartiene sist uke – og fikk økt bostøtten med nesten en halv milliard kroner. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Alle skal nyte godt av støtten knyttet til forbruk, hvor du får dekket litt over halvparten av strømprisen når den går over 70 øre per kilowattime, sier SV-politikeren.

Regjeringens pakke var på 4,6 milliarder, men ble jekket opp med 1,1 milliarder i forhandlingene.

Samtidig anslår finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et brev til Stortinget at staten tjener omkring 28 milliarder kroner på strøm i år.

Fakta om den nye strømstøttepakken Ekspandér faktaboks Regjeringens opprinnelige forslag var på 4,6 milliarder kroner.

SV har fått økt rammen med 1,1 milliarder kroner.

Staten skal ta 55 prosent av regningen for det som overstiger 70 øre kilowattimen for opptil 5.000 kilowattimer av det månedlige forbruket. Opprinnelig forslag var 50 prosent.

Den omstridte nettleieordningen med «rushtidspriser» utsettes.

Ordningen for borettslag, sameier og aksjeleiligheter med fellesmålt strøm skal etableres raskest mulig, innen utgangen av januar for borettslag og i løpet av første kvartal for øvrige leiligheter.

Husholdninger skal dermed få kompensert for fellesmålt strøm i desember, januar, februar og mars i løpet av første kvartal 2022.

Rammetilskuddet til kommunene økes med 200 millioner kroner for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.

465 millioner i økt bostøtte, i januar, februar, mars.

118 millioner går til bostøtte for desember. For november var det allerede satt av 202 millioner.

(Kilde: NTB)

Undersøkelse: Fire av ti sliter

Men strømstøtte til tross: Ifølge Kantars energibarometer må nesten fire av ti stramme inn på andre kostnader for å kunne betale strømregningen.

Undersøkelsen er gjort i tidsrommet 25. november til 8. desember, altså før regjeringens siste strømpakke ble lagt fram.

– 38 prosent sier at de må stramme inn på utgifter for å kunne betale strømregningen sin. 7 prosent sier det trenger hjelp for å kunne gjøre opp for seg, sier avdelingsleder Eva Fosby Livgard i Kantar til NRK.

Hun viser til at det er unge og folk i etableringsfasen som først og fremst er urolige.

STRØMKRISE: Student Martine Stensrud har tidligere fortalt NRK om hvordan høye strømpriser er blitt en snakkis i studentmiljøet. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Vi har hørt om studenter som må redusere på komforten ved å redusere innetemperaturen, dusje andre steder enn hjemme og være forsiktige med matlagingen.

Undersøkelsen viser også visse regionale forskjeller. Fosby Livgard sier det kan se ut til at de som er bosatt på Østlandet er litt hardere rammet enn de som bor andre steder.

– Vi ser gjennom undersøkelsene våre at mange forbrukere er fortvilet nå. De opplever at vi har tomme vannmagasiner, og at det har vært åpning av ny strømkabel til England som gir økt eksport. Mange strømkunder føler at det er de som sitter igjen med regningen, sier Fosby Livgard.

UFØRETRYGDET: Frøy Rosvoll-Bystad har 21.989 kroner i uføretrygd i måneden. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Frøy Rosvoll-Bystad forstår godt at mange forbrukere må stramme inn på andre kostnader for å betale strømregningen.

– Mat tar det meste av budsjettet, egentlig. Da blir det nesten litt «måltid mot strøm» – hvis det koster 25 kroner for en varmeovn, så er det ett måltid. Så det går faktisk utover slike ting, sier hun.