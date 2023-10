Selskapene går inn med nesten 13 milliarder svenske kroner, ifølge en børsmelding.

– Jeg tenker at det er kjempespennende. Jeg tror ikke at noen så at Air France-KML skulle komme inn som en femtedel av selskapet, sier Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole.

Det nye eierskapet, om det blir godkjent, ser slik ut:

Investeringsfondet Castlelake: 32 prosent.

Den danske staten: 25,8 prosent.

Air France-KLM: 19,9 prosent.

Investeringsfondet Lind Invest: 8,6 prosent.

I dag eier den danske stat og den svenske stat omtrent en femtedel av aksjene hver.

– Det var veldig nytt. Det som er bra med det, er at de får inn flykompetanse. Og det er overraskende at Apollo (amerikansk kapitalfond) ikke var med til slutt, men det er tydeligvis andre som er villige til å bruke mer penger her, sier Steen.

VIDEO: SAS' konsernsjef Anko van der Werff og styreleder Carsten Dilling presenterte nyhetene klokken 18 tirsdag ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: SAS' konsernsjef Anko van der Werff og styreleder Carsten Dilling presenterte nyhetene klokken 18 tirsdag ettermiddag.

– Milepæl

SAS har slitt med store økonomiske problemer, særlig etter koronapandemien. Da tapte flyselskapet flere milliarder på grunn av kansellerte flyvninger.

Kriserammede SAS har vært på pengejakt i flere måneder, og har latt investorer by på helt nye aksjer i selskapet.

Målet var å skaffe 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital. Det har de altså nå klart med god margin. SAS får tilført 12,9 milliarder svenske kroner.

– Dette er en viktig milepæl i vår SAS Forward-plan, og det viser at våre nye investorer tror på SAS og potensialet vårt, sier konsernsjef Anko van der Werff.

Dagens aksjonærer mister alt

Morselskapet SAS AB vil søke om å rekonstruere selskapet i Sverige i 2024.

Det vil innebære at aksjene tas av børs og at dagens aksjonærer mister alle verdiene.

Nyheten rammer om lag 255.000 aksjonærer, hvor rundt 23.000 er norske.

Dette vil imidlertid ta tid. SAS-toppene sa på dagens pressekonferanse at det er en omfattende prosess.

SAS skriver at handelen i aksjene vil fortsette som normalt inntil videre, men det er ventet at de nærmest er verdiløse på grunn av planene framover.

Siste handelsdag på børsen før avnotering skal kunngjøres i god tid før godkjenningen av rekonstruksjonen i Sverige i andre kvartal, ifølge SAS

Skal ut av Star Alliance

Som følge av nytt eierskap går flyselskapet ut av Star Alliance.

Frode Steen sier det er spennende å se hvordan rutestrukturen utvikler seg nå, siden KML er en veldig viktig konkurrent når det gjelder utenlandsturer fra Norge.

– De har nok ikke noe intensjon om å koble seg altfor mye mot SAS. Antageligvis vil de fortsette å fly, men at de sammen med SAS blir en «ny alliansen» som flyr. Altså at de vil dele flighten seg imellom, sier Steen.

Vernet mot kreditorer

I juli 2022 søkte SAS konkursbeskyttelse, såkalt «Chapter11», ved en domstol i New York i USA for å unngå å bli slått konkurs.

Det skjedde dagen etter at 900 SAS-piloter gikk ut i streik, fordi det ikke ble enighet i lønnsforhandlingene mellom flyselskapet og fire pilotforeninger.

På den måten skulle selskapet få «arbeidsro» fra kreditorer til å lage en plan for å hente inn de 9,5 milliarder svenske kronene som de trengte.

Ingen kreditorer – banker og andre som SAS skylder penger – har kunnet kreve penger tilbake eller begjære SAS konkurs så lenge selskapet har vært under domstolens beskyttelse.