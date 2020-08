SAS har tapt milliarder i pandemien

Inntektene til SAS har falt fra 13,4 milliarder svenske kroner, til 2,5 milliarder svenske kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Underskuddet på 2,7 milliarder kroner (EBIT) er det største underskuddet de noensinne har hatt i sommermånedene, som tradisjonelt sett er høysesongen deres.

SAS et overskudd på rett under 1,6 milliarder kroner før skatt i samme periode i 2019.

Her er tallene fra selskapet som viser fallet i det skandinaviske flyselskapet:

Omsetningen i forhold til fjoråret har stupt med 81,3 prosent.

Passasjertallet har stupt med 85,6 prosent i forhold til fjoråret.

– Oppmuntrende

Til tross for et helsvart resultat, ser SAS-sjef Rickard Gustafson litt lys i enden av tunnelen.

– Det er oppmuntrende å se at etterspørselen sakte kommer tilbake samtidig som vi strammer opp operasjonen vår. Så langt har etterspørselen etter flyreiser utviklet seg i henhold til våre forventninger, der innenlandsflyvninger har ledet an. Samtidig har vi hatt god fremgang i å sørge for at kostnadsstrukturen vår er i tråd med et marked med lavere etterspørsel, skriver Gustafson i en børsmelding.

Selv om pilene peker svakt oppover, så fremhever de at de kommende månedene er usikre.

– Det er vanskelig å forutse hvordan etterspørselen vil utvikle seg den kommende høsten og vinteren på grunn av endret kundeoppførsel, der bestillinger gjøres nærmere reisedato. Våre foreløpige forventninger er at flyindustrien opptrappingsfasen for flyindustrien vil vare ferm til 2022, før etterspørselen kan nå mer normaliserte nivåer.

Beklager sen refundering

SAS, i likhet med en rekke andre flyselskaper, har fått mye pepper for at refunderingen av ubenyttede flybilletter har drøyd.

– Vi er lei oss for at mange kunder fremdeles venter på refundering fra kansellerte fly. Jeg vil understreke at kundene som har rett til refundering skal få dette, og vi har økt kapasiteten for å håndtere det store antallet kanselleringer, skriver Gustafson.

Kassen tømmes

Samtidig som selskapet leverer store underskudd, så er kassen deres i ferd med å gå tom for penger. For å få inn friske penger er selskapet nå i forhandlinger med deres største eiere, som er den svenske og danske staten, samt Wallenberg-familien.

Selskapet la frem en redningsplan 30. juni, som de har måttet endre på tre ganger, for å få grønt lys fra hovedeierne. Nå skal eierne ta stilling til SAS' nyeste utkast 2. september.

– Selv om det er betydelige utfordringer fremover, så er jeg sikker på at SAS vil komme tilbake som et bærekraftig og lønnsomt flyselskap etter vi har fått gjennom rekapitaliseringsplanen, skriver Gustafson.

Redningsplanen innebærer at eierne skyter inn penger i en emisjon, nye lån og sletting av obligasjonslån.

I tillegg må SAS legge frem planer for kostnadskutt, som blant annet innebærer at de vil legge ned basene i Trondheim og Stavanger. I april kuttet flyselskapet staben med 5000 medarbeidere.