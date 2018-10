Ropstad til NRK: Glad for et klart flertall

Østfold KrF sender fem blå og tre røde delegater til landsmøtet på Gardermoen fredag. Nå har alle fylkene fordelt delegater. Dersom delegatene ikke snur på landsmøtet, vil den blå siden gå seirende ut med 99 mot 90 delegater.

– Jeg er glad for at et klart flertall av KrFs landsmøtedelegater støtter å først forhandle med Solberg-regjeringen. Sammen kan vi oppnå viktige gjennomslag i kampen mot sorteringssamfunnet, bedre valgfrihet og kår for familiene, fattigdomsbekjempelse og styrket klimakamp, sier Ropstad i en sms til NRK.

– Nå skal vi samles til landsmøte der vi skal forenes i et mandat som vi i ledelsen trenger for å ha tyngde inn i forhandlingene. Sammen har vi gode muligheter for en handlekraftig flertallsregjering preget av et KrF som vil ta ansvar og oppnå gjennomslag, fortsetter han.

Så splittet er KrFs landsmøtesal

Hareide: Har ikke gitt opp

Partileder Knut Arild Hareide sa på vei ut fra fylkesmøtet i Østfold at han ikke har gitt opp.

– KrFs egne velgere mener mitt råd er det beste. Det påvirker nok partiet, sa Hareide til Aftenposten.

– Så du vil ikke anerkjenne et nederlag før landsmøtet er over?

– Selvfølgelig ikke. Det er helt naturlig å avvente resultatet på landsmøtet.

KrF-lederen skal ifølge NRKs kilder ha varslet eget sentralstyre om at han vil trekke seg dersom han taper kampen om partiets veivalg.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad er favoritt til å ta over ledervervet om den blå siden vinner.

Rogaland ikke avgjørende

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk påpeker at flertallet er viktig med tanke på den omstridte Rogaland-avgjørelsen, der fylket sender 15 blå av 16 delegater, selv om én av tre i salen ville inn i Ap-regjering.

– Dette innebærer et flertall selv uten de fire Rogalands-delegatene som ville vært på rød side dersom fylket hadde hatt forholdstallsvalg, kommenterer Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

Mens den røde siden har vært kritisk til avgjørelsen i Rogaland, har den blå siden argumentert med at KrFU sender røde delegater til tross for blått landsmøtevedtak.