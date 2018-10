SISTE: KrF ligger under sperregrensen på ny NRK-måling.

KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan har tidligere sagt at han mener den foreslåtte stemmerekkefølgen på landsmøtet er udemokratisk.

Hans Fredrik Grøvan på Østfold KrFs fylkesårsmøte på Jeløy i Moss. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Nå får han med seg Østfold KrFs leder Brynjar Høidebraaten og KrF Kvinners leder Oddbjørg Minos på forslaget om å endre stemmerekkefølgen. Også Steinar Reiten og Martine Tønnessen stiller seg bak forslaget.

– Det at ledelsen absolutt vil inn i regjering, må ikke gjøre at vi fraviker viktige, demokratiske prinsipper, sier Grøvan til NRK.

Vil ha åpen avstemning om alle alternativer

Mens Grøvan var på ferie i USA tidligere i høst, foreslo landsstyret i partiet at fredagens landsmøte skal stemme først over å gå inn i regjering eller ikke, for så å velge hvilken regjering det skal søke makt med.

Det kan tvinge de som helst vil forbli i opposisjon, til å måtte velge ståsted likevel. Det vil Grøvan helst unngå.

– Man må få gi uttrykk for sine primærsynspunkter og at forslagene blir behandlet likt, i stedet for å være gjenstand for en styrt politisk prosess, sier Grøvan til NRK.

Han har tidligere foreslått å heller stemme for alle tre alternativene på én gang, og la de to alternativene som får flest stemmer gå videre til en finalerunde:

Å søke regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet

Å søke regjeringssamarbeid med dagens regjering

Å forbli i opposisjon

Alle er opptekne av Kristeleg folkeparti no. Kvifor, får du svaret på her. Du trenger javascript for å se video. Alle er opptekne av Kristeleg folkeparti no. Kvifor, får du svaret på her.

Jevn kamp

Etter alt å dømme ender møtet i Østfold med at over halave landsmøtesalen støtter nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, som ønsker å gå inn i dagens regjering.

Men selv om det er flertall i salen på forhånd, er ingenting avgjort før stemmene er talt opp på Gardermoen.

Det pågår en dragkamp om hvorvidt det skal være skriftlig avstemning eller ikke. Blir det slik, kan delegatene endre standpunkt uten at noen får vite det

Delegater kan endre standpunkt eller stemme taktisk i forsøk på å blokkere den andre siden

Det er fortsatt ikke sikkert hvordan stemmegivningen skal foregå

KrFs nestleder Olaug Bollestad, partileder Knut Arild Hareide og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan under Østfold KrFs fylkesårsmøte. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Partileder Knut Arild Hareide har på sin side rådet partiet til å søke makt med Ap og Sp, mens Grøvan ønsker å forbli i opposisjon. Grøvan er også blant dem som ønsker en åpen, ikke skriftlig, votering.

– En slik votering som det er lagt opp til, kan skape enda et sår for partiet, i stedet for å få til noe som bidrar til prosessen videre, sier Grøvan.

Blått flertall

Før møtet startet hadde blå side sikret seg 95 delegater til landsmøtet, mot venstresidens 87. Det inkuderer Østfold KrF-leder Brynjar Høidebraaten, som støtter blå side. De øvrige sju delegatene fra fylkeslaget, skal velges i kveld.

KrF-leder Knut Arild Hareide på talerstolen. Foto: LARS H. PEDERSEN / NRK

En undersøkelse NRK publiserte i går, basert på SMS-er fra medlemmer i de ulike fylkeslagene, kan det bli helt jevnt i det siste fylkeslaget. Hvis de som svarte på undersøkelsen hadde fått bestemme, ville det endt med fire blå og fire røde delegater.