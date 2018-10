NRKs partibarometer: KrF fortsatt under sperregrensen

Se direkte fra fylkesårsmøtet i Østfold KrF: Nå skal de siste mandatene fordeles.

Med under fire prosent oppslutning, er KrF under sperregrensen for åttende gang hos NRK i år.

Det viser målingen Norstat har gjort for NRK i oktober.

Partiet får en oppslutning på 3,9 prosent.

– Jeg tror velgerne avventer om min linje vinner frem på landsmøtet, sier KrFs partileder Knut Arild Hareide. Han vil samarbeide med Ap og Sp.

Krf-lederen peker på at partiet har fått 2600 nye medlemmer mens debatten om veivalg har ristet partiet.

– Har gått frem

– Vi har gått frem på samtlige målinger etter min tale 28. september. Jeg tror det tydelige valget om retning har et stort potensial for KrF om jeg vinner frem på landsmøtet, sier partileder Hareide.

For det har faktisk gått litt opp, men fra et veldig lavt nivå.

– Den vanskelige og dårlige situasjonen for Kristelig Folkeparti har vart over lang tid, sier professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Partibarometer oktober Norstat for NRK. Periode 23/10–28/10. 693 intervjuer. Feilmarginer fra 0,8–3,3 pp. Parti Endring +0,2 R 3,5 % +0,2 −0,4 SV 6,7 % −0,4 +0,3 AP 27,2 % +0,3 +0,9 SP 12,1 % +0,9 −1,0 MDG 3,2 % −1,0 +0,2 KRF 3,9 % +0,2 +0,2 V 3,7 % +0,2 −0,4 H 24,3 % −0,4 +0,1 FRP 14,1 % +0,1 −0,1 Andre 1,3 % −0,1 Kilde: Norstat

Dårlig siden 2016

DÅRLIG LENGE: – Den vanskelige og dårlige situasjonen for KrF har vart over lang tid, sier Bernt Aardal, professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Vi må helt tilbake til mai i 2016 på NRKs målinger for at partiet skal være på trygg grunn. KrF har hatt vært over fire prosent oppslutning i perioden, men tar vi hensyn til feilmarginene, må vi to og et halvt år tilbake, sier Bernt Aardal.

Professoren ved institutt for statsvitenskap sier det er en vedvarende tilstand.

– Noen, tidligere målinger kunne tyde på et lite løft for partiet, spesielt etter talen Hareide holdt der han annonserte sitt standpunkt, sier han.

– Splittet parti

Men i tiden etter på det, flatet oppslutningen om KrF ut igjen.

– Hvorfor får de ikke mer oppslutning når det har vært fullt flomlys på partiet og politikken i en måned?

– Det bildet vi har sett, er jo et splittet parti. Debatten har vært ganske intens, med skarpe fronter. Det skaper ikke et bilde av et forent parti som har appell til nye velgere, mener professoren.

TOGET GÅR: – Det er ikke sikkert muligheten for en regjering av sentrum og det moderate venstre er til stede om to år, sier partileder Knut Arild Hareide i KrF. Foto: Christian Lura / NRK

Ap+Sp+SV = flertall



En annet resultat på NRKs måling, er at flertallet på rødgrønn side holder seg. Ap kan få flertall i Stortinget med Senterpartiet og SV alene.

– Hvorfor skal Arbeiderpartiet velge å sitte i en mindretallsregjering med Senterpartiet og KrF når de kan få flertall sammen med Senterpartiet og SV?

– Det viser nettopp at muligheten for en regjering av sentrum og det moderate venstre er nå, sier partileder Knut Arild Hareide i KrF.

Han mener det ikke er sikkert at en slik mulighet er der om to år.

Med under fire prosent oppslutning, er KrF under sperregrensen for åttende gang i år. Det rødgrønne flertallet holder seg og Ap kan få flertall alene med Sp og SV. Foto: NRK

Årsbeste

Opposisjonen samlet sett er i vinden. Det er årsbeste for partiblokken SV, Ap, Sp og KrF. De ville fått 91 mandater i Stortinget med vår måling.

Skal Støre eller Solberg styre landet? Det avgjøres på KrFs landsmøte fredag.

Ap + Sp + KrF får med oktobermålingen 78 mandater. Til sammenlikning får dagens Solberg-regjering 75 mandater på målingen Norstat har laget for NRK.