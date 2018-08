Risikerer livet for fjellbilder: – De har en smitteeffekt

Flere norske naturattraksjoner kan trolig takke sosiale medier som Instagram for økt tilstrømning av utenlandske turister.

Men jakten på de perfekte Instagram-bildene har blitt til en risikosport.

Dinglende bein over flere hundre meters stup og akrobatiske kunster på smale fjellformasjoner, er ikke lenger et uvanlig skue i sosiale medier.

Snarere tvert imot.

Og kanskje er det ikke så rart, når de som går mest drastisk til verks for å ta det perfekte bildet, gjerne er de som får flest likerklikk.

Har smitteeffekt

Førsteamanuensis emerita Berit Ingunn Skog ved NTNU har tidligere forsket på hvilke bilder som blir mest populære på sosiale medier.

– Det er nok sannsynlig at slike bilder vil ha en smitteeffekt, og at andre vil prøve de samme. Er man interessert i naturbilder og søker det opp, kan man la seg besnære av fine bilder og muligheten til å få «likes», sier Skog.

Trenden med å ta bilder på fjelltopper og utsiktspunkter er en naturlig følge av at det har blitt mer populært å gå i fjellet og på toppturer, mener Skog.

– Man må regne med at mange tar turen selv om det settes opp advarsler. De vil ha fine bilder og en spennende tur opp på toppen, sier hun.

DNT postet bilde fra stengt fjelltopp

Tirsdag denne uken fikk Den Norske Turistforeningen kritikk for å ha publisert et bilde på Instagram fra Reinebringen i Lofoten – til tross for at kommunen hadde advart folk mot å gå der.

– Det er ekstra synd at Norsk Turistforening er med og promoterer denne turen når de vet at stien er farlig, sa varaordfører Laila Jusnes Kristiansen til NRK.

DNT fjernet bildet etter at de ble oppmerksomme på hvor bildet ble tatt.

Isabella Einarsen (29) er kvinnen på bildet DNT publiserte. Hun har gått i Lofot-fjellene siden hun var liten, men de siste årene bevisst latt være å skrive på Instagram hvilket fjell hun er på.

– Jeg tagger ofte stedet, som for eksempel Lofoten, men ikke fjellet, for at ikke alle skal vite hvilket fjell som er avbildet. Det er både fordi jeg vil holde turene til skjermet for allmennheten slik at det ikke blir en flokk hver gang man skal på fjelltur, men også fordi noen av turene jeg går ikke alltid er like enkle og egnet for alle, sier hun.

Møtte japaner i dress på fjelltur

Einarsen forteller at hun i løpet av de siste tre årene har opplevd en økning av henvendelser etter hun publiserer bilder fra fjellturer på Instagram.

Hun bekrefter at fjellbilder har en smitteeffekt.

– Jeg får minst 20 henvendelser fra folk som vil gå samme tur for hvert bilde jeg legger ut. Mange tar kontakt i min private innboks på Instagram, der de spør om ruta, hvordan de kommer seg dit, hvor lang tid det tar og vanskelighetsgrad.

Einarsen sier hun ofte fraråder folk å ta turen, og heller anbefaler en enklere tur.

– Mange turister er ikke nødvendigvis fjellvante, og de vet ikke hvordan været i Lofoten plutselig kan skifte eller hvordan en liten stein kan utløse et ras og treffe noen nedenfor, sier hun.

Hun har også vært vitne til turister som har begitt seg ut på fjelltur - totalt uforberedt. Én gang møtte hun en japaner i dress og med stresskoffert, da hun var ute og gikk i fjellet.

– Han hadde sett et bilde og tatt fri fra jobben og reist til Lofoten for å gå opp. Jeg føler mange går i fjellet for å ta bilder. Det er jo egentlig en fin trend at folk kommer seg ut, men de må ha respekt for naturen. Jeg håper flere går tur for turens skyld og ikke bare for bildet, sier Einarsen.

Dør av selfier verden rundt

En oversikt fra Wikipedia viser at ti personer så langt i år har omkommet i ulykker der de har tatt selfier, men det reelle tallet antas å være større.

Over halvparten av de selfie-relaterte dødsfallene hittil i år har vært fallulykker fra klipper og fjell i Portugal, Indonesia, Brasil, Hellas og Colombia.

I tillegg ble en thailandsk kvinne ble truffet av toget mens hun prøvde å ta en selfie på en stasjon i Bangkok, og en indisk mann ble drept da han prøvde å ta en selfie med en såret bjørn.

I Norge har Trolltunga vært et av de mest populære stedene for fotoglade turister og turgåere de siste årene, til guiders og redningsmannskapers store fortvilelse.

I 2015 omkom en australsk kvinne da hun falt ned mens hun skulle bli tatt bilde av.