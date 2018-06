Falt fra 30 meters klippe – tok trolig selfie

Et australsk par på ferie i Portugal mistet livet tirsdag, etter å ha falt ned fra en klippe i den populære turistbyen Ericeira.

Den portugisiske redningstjenesten sier at mye tyder på at paret mistet balansen da de skulle ta en selfie, skriver The Guardian.

ILLUSTRASJON: Ericeira er en populær kystby som tiltrekker surfeglade turister. Bildet er tatt i 2014. Foto: Francisco Seco / AP

Fant mobiltelefonen

– Siden vi fant en mobiltelefon på klippen peker alt på at de kan ha tatt en selfie, mistet grepet på telefonen og falt da de prøvde å gripe tak i den, sa Rui Pereira de Terra i redningstjenesten, ifølge den portugisiske avisen Correio da Manhã.

Mannen og kvinnen skal ifølge avisen være henholdsvis 40 og 30 år gamle. De falt nesten 30 meter og ble funnet av en mann som jobbet med å rydde stranden tirsdag morgen.

Økning i selfie-dødsfall

Antallet selfie-relaterte dødsfall har økt kraftig siden 2014. En oversikt hentet fra Wikipedia viser at majoriteten av hendelsene har funnet sted i India.

Sist registrerte tilfelle skjedde i mai, da en mann ble angrepet mens han prøvde å ta en selfie med en skadet bjørn. Hendelsen er omtalt av Hindustan Times.

I 2016 innførte indiske myndigheter selfie-forbud på 16 steder i millionbyen Mumbai, etter en rekke dødsfall.

Ingen selfie-relaterte dødsfall er foreløpig registrert i Norge, men i 2015 mistet en australsk student livet da hun skulle bli tatt bilde av på turistattraksjonen Trolltunga og mistet balansen.

