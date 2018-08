Turistforeningen frister med Instagram-bilde av farlig lofotfjell

Tirsdag republiserte Den Norske Turistforening et bilde fra Instagram som viser den flotte utsikten fra fjellet Reinebringen i Lofoten.

Problemet er bare at Reinebringen er stengt av kommunen, siden slitasjen gjør fjellet farlig.

Flere i kommentarfeltet under turistforeningens bilde bemerker nettopp dette, og er tydelig kritiske til publiseringen.

frk.hoddevik skriver:

«Hvorfor reklamerer/frister dere med denne utsikten når kommunen fraråder folk å gå der?»

kjelli14 skriver:

«Denne turen til Reinebringen i Lofoten er egentlig stengt, åpner til sommeren 2019. Står skilt ved starten av stien.»

Kritisk varaordfører

Laila Jusnes Kristiansen er varaordfører i Moskenes kommune, og mener at turistforeningen burde visst bedre.

Laila Jusnes Kristiansen, varaordfører i Moskenes (Ap) Foto: Karin Skarby

– Det er jo ikke bare litt paradoksalt. Både Moskenes kommune og sherpaene som jobber med steintrappen har innstendig bedt om at folk holder seg borte fordi det utgjør en sikkerhetsrisiko for alle involverte.

Til tross for at Reinebringen ikke fysisk kan stenges for publikum, er det et skilt på bunnen av fjellet som fraråder stigning av fjellet.

– Da syns jeg det er ekstra synd at Norsk Turistforening er med og promoterer denne turen når de vet at stien er farlig. Denne saken har vært i media over flere år, så dette er veldig uheldig, sier Kristiansen.

Bildet har blitt lagt ut kun dager etter at Reinebringens Facebook-konto har understreket viktigheten av å holde seg borte fra fjellet fram til 30. september. Foto: Skjermdump, Facebook

DNT legger seg flat

Kommunikasjonsrådgiver i DNT, Margrethe Assev, sier at de har slettet bildet fra sin Instagram-konto etter at de innså hvilket fjell det var snakk om.

– Jeg må bare si meg enig med varaordføreren. Dette er uheldig, og det er en glipp fra vår side. Vi var ikke klar over at bildet var fra Reinebringen, og det er bare å beklage.

Hun forklarer at å publisere et bilde av et farlig fjell ikke er det signalet DNT ønsker å sende ut.

– Jeg er helt enig, vi i DNT skal bidra med å spre trafikken av turgåere. Vi er opptatt av sikkerhet, godt fjellvett hele året, og at folk skal ta gode valg når de går i fjellet.

– Men visste dere at Reinebringen er stengt?

– Vi er en stor organisasjon, og vi er mange som jobber med naturforvaltning og friluftsliv som absolutt har mye kompetanse om dette. Nettopp derfor er vi lei oss for at vi gjorde denne feilen, sier Assev.

Kvinnen som tok bildet heter Isabella Einarsen, og er lokal til Lofoten. Hun sier at hun visste om advarslene, men at hun selv mener lokalbefolkningen vet hvor det er trygt å gå.

– Jeg har forståelse for at de fraråder folk å gå den turen, fordi det er mye turister som ønsker å gå der. De har ikke samme kunnskap og erfaring med fjellene som vi som bor i Lofoten har.