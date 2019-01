Rektor kritisk til mobilforbud: – Skal vi late som om mobiltelefonene ikke finnes?

Ifølge NRKs rektorundersøkelse har fire av fem norske skoler helt eller delvis mobilforbud.

Men ved Hof skole i Vestfold har elevene lov til å bruke telefonen i friminuttet og i timene, dersom det har noe faglig for seg.

Som de fleste av rektorene uten mobilforbud i NRKs undersøkelse, mener Kile at det går helt fint.

Hun mener at skolen må lære barna mobilvett, ikke forby mobiltelefoner.

Elever som holder på med mobil og iPader. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NPK

Rektoren synes det blir for lettvint når mange tar til orde for «å slippe» telefonene, men i stedet mener hun at det er kjempeviktig å sette rammene for bruken.

– Vi må lære ungdommene hvordan de skal bruke også dette verktøyet. Vi må lære dem kildekritikk og digital dømmekraft. Skal vi late som om verktøyet ikke finnes, før de går hjem for dagen? Jeg mener det er et samfunnsansvar vi som skole må ta, sier Kile.

NRKs rektorundersøkelse Ekspandér faktaboks NRK sendte i september ut et spørreskjema til rektorer ved landets barne- og ungdomsskoler og videregående skoler. Kartleggingen het «NRK undersøker mobilforbud i skolen».

1070 skoler svarte på undersøkelsen. Det ga en svarprosent på 37 prosent.

903 av respondentene er rektorer på barne- eller ungdomsskole. 152 er rektorer i videregående skole eller på annen type skole.

Undersøkelsen er ikke vektet på noen måte, men gir en pekepinn på hvilke retningslinjer norske skoler har for mobilbruk i skoletiden.

– Kan være et tap

Hof skole er heldigital, og alle elvene har hver sin iPad eller pc.

– De er på nett uansett, og mobilen er et effektivt verktøy. Man kan ta bilde, filme, lage Kahooter, mentometer, og det er viktig å lære dem å veksle mellom de digitale enhetene. Når de skal bruke dem, er det uansett læreren som bestemmer, sier Kile.

Rektoren mener at å frata elevene muligheten til å bruke mobilen i friminuttene vil være et stort tap for noen.

– Ikke alle er glad i fotball og slåball, og for noen kan det være viktig å være sosial på mobiltelefonen – også i skoletiden, sier Kile.

Nøkkelfunn i NRKs rektorundersøkelse Ekspandér faktaboks Fire av fem har forbud : 80 prosent av rektorene i undersøkelsen har helt eller delvis forbud mot mobiltelefon på sin skole.

: 80 prosent av rektorene i undersøkelsen har helt eller delvis forbud mot mobiltelefon på sin skole. Mobilhotell: På 74 prosent av skolene med forbud får elevene ha med telefon til skolen, men den må ligge i mobilhotell eller i sekken hele dagen.

På 74 prosent av skolene med forbud får elevene ha med telefon til skolen, men den må ligge i mobilhotell eller i sekken hele dagen. Positive endringer: Nær 70 prosent av rektorene som har forbud, mener de ser positive endringer med tanke på mobbing. 80 prosent mener det har hatt en positiv effekt på læringsvilkårene på skolen.

Nær 70 prosent av rektorene som har forbud, mener de ser positive endringer med tanke på mobbing. 80 prosent mener det har hatt en positiv effekt på læringsvilkårene på skolen. Uenige om nasjonalt forbud: Rektorene er uenige om det bør innføres nasjonalt forbud, men de fleste er imot eller ønsker andre løsninger.

Rektorene er uenige om det bør innføres nasjonalt forbud, men de fleste er imot eller ønsker andre løsninger. Får bruke mobilen, hvis relevant: Fire av fem rektorer svarer at elevene får lov til å ta frem mobiltelefonen dersom det er relevant.

Fire av fem rektorer svarer at elevene får lov til å ta frem mobiltelefonen dersom det er relevant. Foreldrene har ansvaret, sammen med skolen: 99,9 prosent av rektorene i undersøkelsen svarer at foreldrene har ansvar for at barna lærer seg mobilvett. Samtidig svarer 92,6 prosent at skolen også har et ansvar.

Ikke entydig forskning

I NRKs rektorundersøkelse kommer det frem at rektorer som har mobilforbud på skolen sin, mener at det har ført til bedre læringsvilkår og bedret elevenes oppførsel.

Rektorene mener imidlertid ikke at mobilforbud ved skolen har ført til bedre faglige resultater.

Det er ikke mange større studier om hva slags effekter mobiltelefoner har på elevenes læring eller andre forhold på skolen. Det er heller ikke forsket mye på effekter av mobilforbud av norske forskere, men noe har blitt gjort.

En studie gjort på Høgskolen i Innlandet konkluderer med at skjerpede mobilregler gir færre forstyrrelser og større fokus på sosial inkludering.

En undersøkelse gjort av forskere ved Universitetet i Bergen, som skulle finne ut hvilket læringsutbytte IKT ga elevene på skolen, fant at mange elever brukte mye skoletid på andre ting enn læring, og det var de svakeste elevene som kastet bort mest tid.

Konkluderer ikke likt

En mye omtalt undersøkelse fra London School of Economics gjennomført i 2015 fant omtrent det samme, at elevprestasjonene øker med mobilforbud på skolen.

Ofte blir telefonene i klasserommet omtalt i negativ forstand – at de skaper uro og forstyrrer undervisningen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Men så er det noen studier som viser noe annet. I Sverige er det gjort noen studier som viser at barna og lærerne håndterer telefonen ganske bra sammen.

Disse studiene viser at elevene bruker telefonen spontant til informasjonssøk, fotografering av tavle og til å ta notater. Men at elevene også bruker mobilen til å kommunisere med andre eller til å sjekke sosiale medier.

Og i Japan viser en studie at mobiltelefonen gir elevene mulighet til å «puste» i en hektisk skolehverdag.

Ingen av studiene konkluderer imidlertid likt og entydig om at mobilbruk gir en negativ læringseffekt, opplyser førsteamanuensis Kenneth Silseth ved institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo.

– Et viktig verktøy

Silseth var nylig med på et prosjekt om å forstå ungdoms læring på tvers av flere arenaer, hvor mobiltelefonens vei fra fritiden til klasserommet var et tema.

Førsteamanuensis Kenneth Silseth ved institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

Han og forskerkollegaer observerte, filmet og intervjuet elever ved to ungdomsskoler over en lengre periode. I løpet av denne perioden ble det innført mobilforbud ved den ene skolen.

Silseth observerte at mobilen kan være et læringsverktøy.

– Før mobilforbudet så vi episoder hvor lærerne ikke alltid kunne svare på spørsmål det ble snakket om, men så googlet noen elever det helt spontant med telefonen, og man fant svaret, forklarer Silseth.

Har tro på læreren

– Fjerner man telefonen, fjerner man også mulighetene for denne type episoder vi så hvor elevene bringer inn relevant kunnskap fra verden utenfor skolen inn i undervisningen, sier han.

Fire av fem skoler har helt eller delvis forbud mot mobiltelefoner i skoletiden, ifølge NRKs rundspørring blant norske rektorer.

Ofte blir telefonene i klasserommet omtalt i negativ forstand – de skaper uro og forstyrrer undervisningen. Forbud til tross – når det gagner undervisningen tas mobilen frem, viser NRKs undersøkelse.

Fire av fem rektorer i undersøkelsen sier at elevene får ta frem mobilen dersom det er relevant for undervisningen, mens 13 prosent av rektorene sier nei til dette.

Det er ikke forsket spesielt mye på hva slags effekter mobiltelefoner har på elevenes læring eller andre forhold på skolen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Silseth har imidlertid stor forståelse for at lærere ønsker å kunne styre mobilbruken.

– Jeg har tro på at lærere klarer å håndtere dette på en god måte. Det er ofte sånn at lærerne samler inn telefonene, så får elevene den utlevert igjen om de skal jobbe med den i fag. Det er ikke så rart at lærerne gjør det. De ønsker å orkestrere undervisningen på en god måte, sier han.