Sju ting du bør vite om barn og mobil

Barn og foreldre ønsker seg ofte mobiltelefon av helt forskjellige grunner.

Foreldrene tenker gjerne praktisk.

– Foreldre har gjerne et behov for at de og barna skal kunne kontakte hverandre når de er på jobb, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten.

Men barna har ofte et helt annet motiv for å skaffe seg den lille dingsen:

– Barna vil ofte ikke ha mobil for å ringe foreldre, men for appene, underholdningen og statusen i det å ha en mobil. Det kan også være et sosialt press om at «alle de andre har», sier Tønnesen.

Gjennomsnittsalderen for å få en mobiltelefon er ti år i Norge. Nesten alle barn med mobil har en smarttelefon, ifølge Medietilsynets rapport.

Som nybakte mobilforeldre kan det derfor være lurt å ha tenkt igjennom hvordan mobilen skal brukes.

Her er sju tips til en god mobil-start:

1. Tidsbruk

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Fordi alle barn og familier er forskjellige, vil ikke Medietilsynet si hvor lenge barn bør være på mobil per dag.

Men de mener det er viktig å sette noen grenser, og at hver familie må gjøre det ut ifra sin egen situasjon.

– Det viktigste er å snakke om det, og bli enige om noen rammer, sier Mari Velsand, leder i Medietilsynet.

– Det kan for eksempel være å ikke bruke mobilen under måltidene, før leksene er gjort eller å ikke ha mobilen med seg i senga.

Mari Velsand i Medietilsynet mener det er viktig at også de voksne overholder familiens regler om mobilbruk. Foto: Medietilsynet

Barnevakten er enig i at det er smart å få gode vaner fra barna er små.

– Vi mener det er lurt å legge bort skjermer fra ca. en time før man skal sove, sier Tønnesen.

Hun forklarer at hjernen trenger å «lande» og at det er viktig for et barn med gode rutiner og nok hvile og søvn.

– Spesielt hvis man bruker mobilen til spilling, da er man litt gira og dopaminnivået i hjernen trenger tid til å lande. Både stimuli og lyset fra mobilen kan påvirke søvnen.

2. Rollemodell

Når det gjelder tidsbruk, er det også viktig at foreldrene er gode rollemodeller.

– Det er viktig at barna opplever at de voksne også overholder felles regler, sier Velsand.

Kjellaug Tonheim Tønnesen mener man må være bevisst når barna får sin første mobil. Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

Ifølge Medietilsynets rapport, synes mange barn og unge at foreldrene bruker for mye tid foran skjermen, særlig på mobilen.

Barnevakten mener derfor vi foreldre må være bevisste på egen skjermbruk, både hva vi bruker skjermen til og når og hvor mye.

Samtidig må hver familie finne en balanse i hverdagen.

– Se på familien totalt sett. Hvor mye tid går til skole, fritidsaktiviteter, mat og så videre? Se på skjermtid i forhold til alt annet i livet og pass på at ikke alle ledige hverdagsøyeblikk blir brukt til skjermaktivitet, sier Tønnesen.

– Det handler om å finne balansen slik at mobilbruken ikke går ut over alt annet viktig, men kan være et positivt supplement i hverdagen.

3. Vær interessert

Foto: Ellen Benedikte Kasnes / NRK

Medietilsynet mener det er viktig å ikke bare tenke på hvor ofte barna er på mobilen. Det er minst like viktig å være involvert i hva barna bruker mobilen til og hva slags innhold de tar inn.

De vet ut ifra undersøkelsen at mange barn synes foreldrene er for lite engasjert i deres digitale aktiviteter.

– Vårt råd til foreldre er: Vær til stede, engasjer deg, snakk med barnet ditt og lytt, sier Velsand.

Hun oppfordrer foreldrene til å laste ned appen barnet vil ha, og se på personvernoppsett og aldersgrenser før man tar stilling til om barnet bør få tilgang til appen.

– Vurder også om du skal være «venn» med barnet ditt hvis det er snakk om et sosialt medium. Er det snakk om et spill, så spill gjerne sammen med barna, sier hun.

Barnevakten sier foreldre er flinke til å spørre barna om alt fra fotballkamper til prøver, men når det kommer til nett-hverdagen, spør foreldre mindre.

– Vi oppfordrer foreldre til å spørre barna om hvordan de har hatt det på nett i dag, sier Tønnesen. – Har du barn som spiller mye, så la dem vise deg og kanskje spille med en gang iblant. Det gir deg innsikt og erfaring slik at det er lettere å samtale og sette gode rammer.

4. Snakk med andre foreldre

– Foreldre må selv ta ansvar for hvilke regler som skal gjelde for sine barn, sier Velsand i Medietilsynet. – Men det kan likevel være lurt å snakke sammen og vurdere felles ordninger og regler.

Hun mener det er fornuftig å dele tanker og usikkerhet med andre foreldre og diskutere de vanskelige spørsmålene som for eksempel «Skal dere la barna spille Fortnite når de er hos hverandre?» og «Bør alle i klassen vente med Snapchat til de er 13 år?»

Hvis foreldrene er enige om noen grenser, kan det være lettere å for eksempel utsette debuten på sosiale medier.

Barnevakten oppfordrer også til foreldresamarbeid. Da kan man for eksempel bli enige om en felles tid hvor barna logger av for kvelden, eller at man samkjører spillfrie dager.

Hun sier det også er greit å snakke sammen om å bruke penger i spill.

– Pengebruk i spill er også nyttig å prate med andre foreldre om, for her kan det også oppstå unødvendig sosialt press, sier Tønnesen.

Hun oppfordrer foreldre generelt til å ha lav terskel for å snakke sammen og dele erfaringer.

5. Vær obs på mobbing

Foto: Ellen Benedikte Kasnes / NRK

Medietilsynet mener det aldri er for tidlig å snakke om hvordan man oppfører seg mot andre, også på nett.

– Vær tydelig på at det ikke er greit om noen skriver eller snakker stygt til barna – selv om det skjer på mobilen eller på nett, sier Velsand. – Og ikke minst, vær tydelig på at heller ikke ditt barn skal mobbe eller utestenge andre.

Hun sier det er viktig å oppfordre barna til å dele hvis det skjer noe ubehagelig digitalt. Og det er lurt å forsikre barna om at du ikke blir sint, selv om de har gjort noe dumt.

– Ofte sier ikke barna fra dersom det skjer noe på nettet fordi de frykter at foreldrene skal ta fra dem mobilen slik at de ikke kan spille eller være på sosiale medier, sier hun.

Hun mener toleranse, tålmodighet og tilstedeværelse er like viktig i denne delen av livet som i resten av oppdragelsen.

Barnevakten er enig i at nettverden speiler det virkelige livet.

– Det er lite hets ute av det blå på nett. Det er ofte de samme ungene som får gjennomgå på nett og i det virkelige liv, sier Tønnesen.

Hun sier også at en må snakke med barna om hva som er lov og ikke lov å gjøre. – Norsk lov gjelder på nett og mobil, akkurat som ellers. Krenkelser, trusler, baksnakking, bilde- og filmdeling uten samtykke, å sette noen i et dårlig lys og så videre, er også sporbart på nett.

6. Bildedeling

Medietilsynet sier at barn er visuelle og liker bilder, filtre og effekter. Det gjør at foreldrene må bevisstgjøre barna om bildedeling – både når det gjelder å dele bilder av seg selv og andre.

– Å verne om seg selv og sitt privatliv er viktig, men barna må også spørre før de tar bilde av andre og deler det, sier Velsand.

Hun sier foreldre selv bør være forsiktige med å dele bilder av egne barn. Også de har rett til et privatliv.

– For barn kan det være vanskelig å forstå konseptet med deling, og hvor mange som faktisk kan se bilder og videoer når det først er delt på nett. Prøv å vise til konkrete eksempler barna kan forstå, som «hvis du legger ut dette vil alle på skolen din kunne se det, og alle andre skoler i Norge. Og alle foreldrene,» sier Velsand.

7. Sjekk innstillingene

Foto: Ellen Benedikte Kasnes / NRK

Det finnes jo en rekke forskjellige mobiltelefontyper, men Barnevakten oppfordrer foreldre til å sette seg inn i innstillingsmuligheter slik at man kan begrense tilganger.

– Som forelder kan du begrense for eksempel kjøp i spill og nedlasting av apper.

Hun forklarer at voksne som legger inn kortet sitt på for eksempel Google Play eller Apple Store kan sette opp begrensninger slik at kortet blir låst og barna ikke kan kjøpe ting i spill.

– Barn tror ofte de bruker spillpenger, men så kan det være foreldrenes ekte penger. Det kan bli dyrt og en ubehagelig opplevelse, sier Tønnesen.

Medietilsynet mener også det er viktig å sette seg inn i personverninnstillingene til de appene barna bruker. Det kan også være nyttig å lese seg opp på andres erfaringer med appene.

– Det er viktig å sette begrensninger og skru av stedstjenester, slik at ikke meldinger og statuser forteller alle hvor ditt barn er, sier Velsand.