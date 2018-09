Frankrike: Forbud mot mobil på skolen

Å sende tekstmeldinger under skolepulten og oppdatere seg på Facebook og Instagram, kan nå være historie på franske skoler.

For barn og unge må nå klare seg uten mobiltelefoner, nettbrett og smartklokker, når de begynner på skolen igjen etter sommeren.

Debatten om mobilbruk på skoler har rast i Frankrike som i mange andre land.

Et forbud har vært en av president Emmanuel Macrons fanesaker og i sommer ble forbudet vedtatt i det franske parlamentet.

Forbudet gjelder hele skoledagen, også i friminutter og lunsjpauser.

– Det er bra, sier mamma Marie-Caroline Madeleine til nyhetsbyrået AFP, etter å ha kjørt datteren til første skoledag på en ungdomsskole i Paris.

– Det er et bra signal at skolen skal være et sted for studier og ikke for å bruke mobil og være på nett hele dagen, sier Madeleine.

MACRON FORBYR: President Emmanuel Macron besøkte en skole i fobindelse med første skoledag etter sommeren. Han har i sommer fått vedtatt en lov som forbyr mobilbruk i franske skoler. Foto: POOL / Reuters

– Bedre disiplin

Utdanningsminister Jean-Michel Blanquer sier at forbudet skal hjelpe elevene til å konsentrere seg om undervisningen, bli bedre på å sosialisere seg med andre og redusere bruken av sosiale medier.

Han har omtalt den nye loven som «en lov for det 21. århundre» og resultatet vil gi bedre disiplin blant Frankrikes 12 millioner elever, skriver AFP.

– Å være åpen for ny teknologi betyr ikke at vi aksepterer all bruk av den, sa han i juni da den nye loven ble vedtatt i parlamentet.

Forbudet er også ment å forhindre mobbing og trakassering på nett og tyverier og vold på skolen.

I tillegg håper mange at det vil begrense spredning av pornografi og voldelig innhold.

Nærmere 90 proset av franske barn mellom 12 og 17 år har mobiltelefoner.

Videregående skoler kan også innføre forbudet hvis de ønsker det.

– Det er håpløst

Men ikke alle er like fornøyde med forbudet.

Regjeringa har overlatt til skolene å bestemme hvordan de skal håndheve reglene, og mange mener det blir vanskelig.

Forbudet gjelder kun mobilbruk - det er ikke forbudt å ha mobilen avslått i skolesekken. Men loven gir lærere mulighet til å beslaglegge mobiler fram til slutten av skoledagen, hvis elever bryter forbudet.

Den franske avisa le Figaro har vært på en skole i Paris.

– Det er helt håpløst, er konklusjonen til en gjeng ungdommer som diskuterer nettspill.

Så kommer en av dem med et kronargument:

– Hvis det skjer noe alvorlig med foreldrene mine, får jeg ikke informasjon om det.

En tredje konkluderer med et skjelmsk blikk:

– Uansett hva som skjer, så har vi jo mobilen i sekken!