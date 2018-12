Professor vil ha 16-årsgrense på smarttelefoner

– Det som så ut til å være et artig fenomen, blir mer en forbannelse. Studentene på universitetet klarer ikke å konsentrere seg på samme måte som de gjorde for 10–15 år siden, sier professor i filosofi Einar Duenger Bøhn ved Universitetet i Agder.

Han opplever at smarttelefonen har blitt en tidstyv som barn og unge må skånes for. Derfor mener han at det er på tide å vurdere en aldersgrense på 16 år for bruk og kjøp av smarttelefoner.

– Det er satt aldersgrense på røyking, gambling og andre ting som kan være avhengighetsskapende. Alle er enige om at smarttelefon er avhengighetsskapende. Hvorfor det ikke er aldersgrense på smarttelefon? Det lurer jeg på.

– Hvordan skal man forhindre at foreldre kjøper telefonen i sitt eget navn?

– Det er et praktisk problem. Blir det en nasjonal aldersgrense på bruk og kjøp av smarttelefoner, så er det en symbolikk som er mye vanskeligere å bryte. Dette er et kollektivt problem, sier han.

Stor økning i mobilbruk

Det selges årlig rundt to millioner mobiltelefoner i Norge. De fleste av dem er smarttelefoner, og mange blir kjøpt til eller av barn og ungdom.

Medietilsynets undersøkelser om barns medievaner i 2018 viser at 95 prosent av norske barn i alderen 9–18 år har en smarttelefon.

I den samme undersøkelsen svarte 49 prosent av ungdom mellom 9 og 16 år at de hadde brukt mobilen i to timer eller mer dagen i forveien. Tilsvarende tall for 2016 var 35 prosent.

Denne augustdagen klokket skjermbruken til Jacob Berg inn på nærmere ti timer. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Hvis ikke jeg har med meg mobilen, så føler jeg at jeg ikke er hele meg.

18 år gamle Jacob Berg sitter i klasserommet og viser frem hvor mye tid han har brukt på mobiltelefonen de siste dagene.

Gjennomsnittet er på over fem timer. Men en sommerdag i august var han oppe i ni timer og 44 minutter.

Berg tror ikke han er alene om tidsbruken.

– Det er nok ganske mange som ligger på de samme tallene, og sikkert noen som har mer også, sier han.

Mobilbruken blant barn og unge øker. Jacob Berg (18) ligger på rundt fem timer mobilbruk hver dag. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Hvor mye tid skal vi bruke på mobilen?

Førsteamanuensis Mona-Iren Hauge ved Universitetet i Oslo forklarer at det er mange grunner til at ungdom får en høy skjermtid på mobilen.

– Det er en hel rekke løsninger på mobilen som gjør at man får det. For mange ungdommer har det å være på mobilen blitt en naturlig del av hverdagen, sier hun.

Hauge ekspert på bruk av sosiale medier og mener ungdom bruker mobilene som et hjelpemiddel for å bli sett og for å holde seg orientert og informert om hva som skjer i livet til vennene.

– Vi er ofte bekymret når vi snakker om unge og mobilbruk. Men det er viktig å huske at det også er mye positivt knyttet til sosiale medier. De unge blir sett og får anerkjennelse, sier hun.

Men også Hauge mener at det er på tide med en diskusjon om tidsbruk.

– Det er en diskusjon som ikke er isolert til de unge, men som gjelder i alle aldre. Hvor mye tid skal vi bruke med blikket vendt mot mobilen? Hvis du går på bussen eller toget i dag, så står folk med mobilen hele tiden.