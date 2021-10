Rekord i antall ledige stillinger

Det er nå rekord i antall ledige jobber på nettsiden arbeidsplassen.no.

Aldri før har det blitt registrert så mange stillinger på Navs markedsportal.

– Allerede nå ved slutten av september har vi enda flere ledige stillinger gjennom dette året så langt, enn vi hadde i hele 2019, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til NRK.

I normalåret 2019 ble det registrert til sammen 420.000 stillinger. Mellom januar og september i år hadde de allerede nådd 433.000.

Nav anslår at de ved slutten av året vil ende på godt over en halv million ledige stillinger registrert i 2021.

– Kraften i arbeidsmarkedet tilbake

Noen næringer skiller seg ut med stor etterspørsel etter arbeidskraft. Blant dem er flere som har vært spesielt hardt rammet under koronapandemien. Dette gjelder for eksempel reiseliv- og serveringsbransjen.

– Vi ser veldig tydelig at når koronatiltakene avvikles så kommer kraften i arbeidsmarkedet tilbake, sier Hans Christian Holte.

Nav-direktøren forteller at det nå også er mange ledige stillinger innen helsefag, salg og barnehage.

– Der er det nå gode muligheter hvis man har den kompetansen.

– Er det noen utfordringer knyttet til det høye antallet ledige stillinger?

– Det er klart at for arbeidsgiverne, for de enkelte bedriftene og virksomhetene så er det utfordrende å ha mange ledige stillinger. Vi kan si at det er et arbeidsmarked nå som er preget av stor dynamikk. Det er mange ledige stillinger. Samtidig så er det mange som fortsatt er på jakt etter arbeid.

Balanse i arbeidsmarkedet

Problemet er ikke dermed løst. Utfordringen er å få til en balanse mellom kompetansen som etterspørres, og som arbeidssøkere tilbyr.

– I noen bransjer så var det kanskje litt spesifikk kompetanse som trengtes. Der er det ikke slik at vi nødvendigvis har den kompetansen tilgjengelig i Norge, sier Holte om de delene av arbeidslivet som har brukt utenlandsk arbeidskraft.

Han tror ikke at arbeidssøkende nordmenn er for kresne, men mener det kan ta tid å utvikle riktig kompetanse.

– Det krever at vi har et utdanningssystem som er raskt til å fange opp de utfordringene som ligger der.

– En bransje som trenger hender

Blant dem med stort behov for folk med spesiell kompetanse er hotellgruppen Olav Thon.

Morten Thorvaldsen, konserndirektør for hotell og restaurant, forteller at de nå har mellom 50 og 70 stillingsutlysninger ute. Søkertallene er imidlertid lave.

Morten Thorvaldsen er konserndirektør for hotell og restaurant i Olav Thon Gruppen. Foto: Thon Hotels

– De ledige stillingene går veldig mye på kokker, servitører og resepsjon, sier Thorvaldsen.

Hotellene mangler mye utenlandsk arbeidskraft, samtidig som mange tidligere ansatte har gått over til stillinger i andre bransjer.

Thorvaldsen håper at flere nordmenn ser muligheter innen reiselivsbransjen, og at politikerne ser behovet for å satse på fagarbeidere.

– Vi er en bransje som trenger hender. Det ser jeg positivt på.

Bekymret for langtidsledige

Ifølge Nav-direktør Hans Christian Holte har det norske arbeidsmarkedet nærmet seg normalen raskere enn forventet.

På det meste var arbeidsledigheten rundt tre ganger det høyeste nivået under finanskrisen i 2008.

Dagens tall viser at Norge for første gang under pandemien har færre arbeidsledige enn det var på det meste i Norge under finanskrisen og oljenedgangen.

– Vi ser at arbeidsledigheten generelt er tilbake til det nivået som det var før pandemien. Det regner vi med faktisk skjer allerede neste år, sier Holte.

Samtidig har antallet som har vært ledige fra halvannet til to år ved utgangen av september mer enn doblet seg siden i fjor.

– Det er kanskje den største bekymringer jeg sitter med akkurat nå – det er de mange som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Kanskje er det spesielle årsaker til det, som for eksempel hull i CV-en, språkutfordringer, eller helserelaterte ting. De gruppene, de må det norske samfunnet nå være gode til å hjelpe tilbake i arbeidslivet.