Frustrert hotellsjef: – Bittert å måtte si nei

Telefonen kimer på nytt på Dalseter Høyfjellshotell i Espedalen. Grethe var på vei til å hjelpe til på kjøkkenet, men løper tilbake til resepsjonen.

– Jeg har alltid likt å jobbe mye, men nå skulle jeg gjerne vært tre steder på en gang, sier hun raskt før hun tar telefonen.

JOBBER HARDT: Det blir mange arbeidsoppgaver og svært mange arbeidstimer for vertskapet ved hotellet.

Grethe er tredje generasjon eier og vertskap på stedet som ligger mellom Lillehammer og Skåbu.

Manglende arbeidskraft fra utlandet gjør at hun må ta over mange av arbeidsoppgavene som tidligere ble gjort av faste sesongarbeidere.

For henne er det viktig at gjestene uansett får topp service. Men hun innrømmer at doble arbeidsdager begynner å ta på.

Avklaring kom for seint

Sjøl om det nå åpnes for utenlandsreiser så ønsker likevel tre av fire nordmenn å feriere i Norge. Det viser en undersøkelse utført av Norstat for NRK.

Men reiselivet sliter med arbeidskraft og må derfor si nei til gjester.

– Jeg har klart å få tak i norsk arbeidskraft i sommerferien, men sesongen vår er tre måneder lenger. Når en først skal åpne så er en avhengig av en full sesong, sier Gillebo.

Erfaringen fra i fjor gjorde at Gillebo var forberedt på at det kunne dukke opp mange gjester. Men avklaring rundt innreise kom for seint, mener hun.

– Det er veldig bittert å gå glipp av dette etter et vanskelig år. Vi kunne ha hatt arbeidskraft på plass med litt mer forutsigbarhet.

Må begrense kapasitet

Frustrasjonen hennes deles av flere, blant annet av Bente Haslev Martinsen som driver Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie.

Martinsen forteller at de har valgt å stenge restauranten og rommene på fjellstua. Dette på tross av at det slett ikke er mangel på gjester.

ÅPENT, MEN FÆRRE ROM: Ved Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie må de begrense kapasiteten i sommer.

– Vi klarte ikke å få inn nok folk til sesongstart, det var rett og slett ikke nok søkere til nøkkelstillinger som kjøkkensjef, kokk og servitører, sier Martinsen.

Hun sier det nå er ekstra viktig med riktig bemanning da ansvaret rundt smittevern er stort, og at de ønsker å være helt sikre på at alt skjer på en sikker og trygg måte.

MISTET ARBEIDSKRAFT: Mange av de faste arbeiderne fra utlandet valgte andre land enn Norge, forteller Bente Haslev Martinsen, daglig leder i Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie. Foto: Privat Foto: Privat

Martinsen understreker at resepsjon, turistinfo og kafé er åpen, og at det er mulig å leie hytter og leiligheter.

Tidligere var det faste folk fra land som Litauen, Lativa, Polen, Tyskland på jobb på Fjellstua. De ble permittert i november, nå har de tatt seg jobb andre steder.

– De turte ikke ta sjansen på noe annet siden det er svært strengt å komme inn i Norge, sier Martinsen.

– Krisa er ikke over

I juni meldte NHO Reiseliv at fire av ti reiselivsaktører mangler nødvendig arbeidskraft fra utlandet.

Ove Gjesdal er reiselivssjef i Visit Lillehammer. Han synes det er svært leit at reselivsbedrifter ikke får tatt ut potensialet når gjestene er der.

BEKYMRET: Ove Gjesdal mener konkursfaren fortsatt er stor for mange, sjøl om de har kjempet med nebb og klør for å overleve.

– Når gjestene står og skraper på døra så må det være fortvilende å måtte si nei, sier han.

Gjesdal mener at det har vært mye fokus på mangel på utenlandsk arbeidskraft i landbruket, men at dette også skaper store utfordringer for reiselivet.

Han er også bekymra for arbeidsmengden for de som er på jobb.

– Leter med lys og lykte

På fjellhotellet i Espedalen fortsetter leitinga etter arbeidskraft. Gillebo er glad for å kunne samarbeide om dette med andre reiselivsbedrifter.

– Vi sliter med de samme problemene, sammen leter vi med lys og lykte. Jeg tror på å selge naboen, sier hun.

MANGE TELEFONER: Vertinna på Dalseter samarbeider med kolleger for å få tak i folk.

Og legger til:

– Om noen har lyst på en sommer på kjøkkenet på Dalseter, så send meg gjerne en CV.