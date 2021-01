Regjeringen vil kreve at kommuner og fylker kjøper el- og hydrogenbiler

Det kommer frem i regjeringens klimamelding som blir offentlig fredag klokken 12.

– I klimameldingen kommer transportsektoren til å spille en nøkkelrolle for å kutte utslipp fremover. Vi kommer nå virkelig til å ta i bruk den offentlige innkjøpsmakten for å sørge for en ny og klimavennlig teknologi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NRK.

Han sier meldingen blant annet kommer til å inneholde følgende punkter:

Alle biler og lette varebiler som kjøpes av staten, kommunene, fylkene eller andre offentlige instanser skal være utslippsfrie fra 2022. Det kan gis unntak for noen innkjøp som for eksempel beredskapskjøretøy.

Alle nye fergeanbud skal stille krav om lav- eller nullutslipp fra 2023.

Alle nye hurtigbåtanbud skal stille krav om lav- eller nullutslipp fra 2025.

Krav til alle bybusser om at de skal være utslippsfrie fra og med 2025.

Sveinung Rotevatn (V) sender klimameldingen ut på høring. Foto: Tore Linvollen / NRK

Vil gjelde hele offentlig sektor

Det er fortsatt usikkert hvor store utslippskutt dette vil gi, men kuttene som følge av tiltakene i maritim sektor og på bybussene er beregnet til 3 millioner tonn CO₂. Tiltakene er en viktig del av målet om å kutte 50–55 prosent av norske utslipp innen 2030.

– Dette vil gjelde både for staten, og vi vil legge til rette for at det blir krav også i hele offentlig sektor. Nå skal dette ut på høring, men utgangspunktet blir at når det er offentlige innkjøp, da er det nullutslipp, sier Rotevatn.

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er klar på at regjeringen mener det er viktig å bruke makten offentlig sektor har til å hjelpe å nå utslippskuttene Norge har forpliktet seg til

Knut Arild Hareide (KrF) mener det er viktig å bruke offentlig innkjøpsmakt for å nå norske klimamål. Foto: Helena Viktoria Johnsen

– Dette er utrolig viktig, for transportsektoren skal ta de største utslippsreduksjonene utenfor kvotepliktig sektor, og da må vi ha tydelige krav som gjør at vi når disse målene, sier Hareide.

Elbilforeningen trekker et lettelsens sukk

Nyheten fra klimameldingen blir godt mottatt av generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

– Det er veldig bra. Skal vi nå klimakravene så må tiltakene trappes kraftig opp, og de vi har må vi holde på, sier Bu før hun fortsetter.

– Elbilsuksessen så langt har jo egentlig først og fremst vært drevet av forbrukerne. Nå må det offentlige. Det er kjempebra, og det er helt uproblematisk. Dette kommer til å gå helt fint.

Christina Bu er fornøyd med pålegget til regjeringen om at alle biler i offentlig sektor skal bli utslippsfrie. Foto: NORSK ELBILFORENING

Den analysen er Rotevatn enig i.

– Elbilsalget går ekstremt bra når det gjelder privatpersoner, men ligger fortsatt noe etter i kategorien næringsinnkjøp og til dels også på leasing. Det er også litt av bakgrunnen for å få elbilmarkedet til å rulle også der, og ikke bare blant privatpersoner som skal kjøpe bil, sier Rotevatn.

Støtter målet, skeptisk til tidsplanen

Sandra Borch (Sp) mener regjeringen går for fort frem. Foto: Pål Hansen / NRK

Senterpartiets stortingsrepresentant Sandra Borch støtter målet, men mener 2022 er for tidlig. Hun mener også at regjeringen velter regningen for egne klimatiltak over på en allerede hardt prøvet kommunal- og fylkeskommunal sektor.

– Man er nødt til å ha ladestasjoner, og man er nødt til å ha kraft til det. I Nord-Norge har vi kraftunderskudd i mange kommuner. Næringslivet har ikke strøm nok til å etablere seg ute i kommunene, så skal du legge til rette for at alle kommuner skal kjøre elbiler. Det er det rett og slett ikke kapasitet til i dag. Målet i seg selv er bra, men å gjøre dette allerede fra neste år er altfor tidlig, og det er veldig mange plasser i landet som ikke har kapasitet til å gjøre det.