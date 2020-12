Årets gladnyhet for elbil-kjøpere: EØS-tilsynet sier ja til fortsatt momsfritak

Det er klart etter at EØS-tilsynet ESA i dag har bestemt seg for å forlenge momsfritaket på elektriske nullutslippsbiler ut 2022.

ESA begrunner avgjørelsen med at dette er i tråd med EØS sitt mål om miljøvern.

Avgjørelsen var ikke en selvfølge.

Hensynet til miljøtiltak veiet tungt

– Utfordringene er at prisene på elbiler og fossile biler nærmer seg hverandre. Vi begynner å nærme oss en situasjon hvor det kanskje ikke er nødvendig å holde momsen på null for at elbil skal være rimelige nok til at forbruker velger elbil fremfor fossile biler, sier Gjermund Mathisen, direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, til NRK.

Likevel falt tilsynet ned på at det var innenfor EØS-reglene, og fornuftig, å forlenge momsfritaket.

– Når vi faller ned på å opprettholde fritaket to år til, så er det fordi vi ikke er helt der enda at elbilene er konkurransedyktige på pris og andre egenskaper. Også er det fordi det er viktig under EØS-avtalen å treffe kraftige tiltak for å sikre miljøet fremover, sier Mathisen før han avslutter:

– For elbilentusiastene så er det bare å sprette julesjampanjen nå.

Elbilentusiastene jubler

Unni Berge er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Elbilforening er mer enn entusiastisk over avgjørelsen i ESA.

– Dette er en gledelig dag for norske forbrukere. Det er masse folk rundt om kring som har lyst til å kjøpe elbil i årene som kommer, og dette betyr at vi er ett skritt nærmere å gjøre elbil for alle i Norge, sier Berge.

Hun sier elbilforeningen ikke er overrasket men glade for vedtaket.

Også finansminister Jan Tore Sanner (H) er godt fornøyd med ESAs avgjørelse.

– I dialogen med ESA har vi lagt vekt på regjeringens ambisiøse klimapolitikk. Det økende salget av nullutslippskjøretøy er en forutsetning i regjeringens strategi for utslippskutt fra transportsektoren, og jeg er glad for at ESA godkjenner en forlengelse av det norske elbilfritaket, sier Sanner på regjeringens hjemmeside.