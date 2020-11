Stiller krav om lav- eller nullutslippsferger innen 2023

– Hvis vi skal være verdensledende, må vi også være det på grønn teknologi, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Kravene til utslipp fra ferger er en del av regjeringens varslede klimaplan. Denne skal etter planen legges fram en gang før jul.

Å kutte utslipp fra innenriks skipsfart er en viktig del av målet om å kutte 50-55 prosent av norske utslipp innen 2030. Solberg mener det også handler om ligge i front på det som antas å bli et stort marked i framtida.

– Vi skaper et skritt framover for norsk næringsliv, for norsk verftsindustri, for norsk maritim næring ved at vi stiller strengere krav, sier Solberg.

Ikke færre enn tre statsråder tok seg tid til å presentere lekkasjen fra klimaplanen. I tillegg til statsministeren var nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø (V) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til stede.

Ulike fartøy, ulike krav

Rotevatn sier krav om null- og lavutslippsteknologi vil komme på ulike tidspunkt for ulike fartøystyper:

For ferger vil kravet gjelder fra 2023

For havbruksnæringen vil kravet gjelde fra 2024

For hurtigbåtene vil kravet gjelde fra 2025

– Det er tøffe krav, men det er krav man kommer til å klare, sier Rotevatn til NRK.

Han sier strengere mijøkrav er noe den maritime næringen selv har etterspurt. Grunnen er at dette vil skape etterspørsel i en bransje som har blitt hardt rammet av korona-pandemien.

– Da skaper vi arbeidsplasser, da ligger vi i front og da kan vi eksportere verdifull teknologi, sier Rotevatn.