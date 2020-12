Her er regjeringens julegave til eiere av fossile utslippsbiler

«Avgiftene på kjøp og eie av personbiler med CO₂-utslipp økes ikke i budsjettet for 2021. Samtidig endres ikke prisene på drivstoffet.»

Det skriver statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet i en e-post til NRK.

Samtidig har regjeringen bestemt at de som eier elbil må betale 2000 kroner mer i avgifter i året neste år. Da må også elbiler betale trafikkforsikringsavgift.

Det har fått Une Bastholm i Miljøpartiet de grønne (MDG) til å reagere.

Partileder Une Bastholm i MDG er lite imponert over regjeringens elbilpolitikk. Foto: Heiko Junge / NTB

Beskylder regjeringen for å hugge løs på elbilfordelene

– Det er veldig alvorlig at ikke regjeringen gjør det dyrere å kjøpe og bruke fossile biler. Samtidig hugger de løs på elbilfordelene ved å gjøre det dyrere å eie elbil, sier Bastholm.

Hun sier regjeringen heller ikke har levert på løftet om støtteordninger til el-ladepunkter i borettslag og sameier.

– Jeg mener regjeringen svikter elbilpolitikken i Norge. De lener seg på ordninger som har funnes veldig lenge, innfører nye avgifter for elbiler og klarer altså ikke å følge sine egne løfter om forurenser betaler-prinsippet. Det skulle tilsi at det blir dyrere å forurense. Det vet vi det er nødt til å bli for at vi skal klare å kutte nok utslipp de neste ti årene, sier Bastholm.

Droppet regjeringens forslag

MDG reagerte på økningen av avgifter på elbiler allerede da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i oktober.

Den gangen hevdet klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at det også skulle bli dyrere å eie fossile utslippsbiler. Han la blant annet ut følgende melding på Twitter:

Til VG sa Rotevatn dette:

– I neste års statsbudsjett gjør vi det for eksempel litt dyrere å kjøpe fossilbiler, og sikrer elbilfordelene.

Det var før regjeringen skulle forhandle om budsjettet med Frp. Der forsvant økningen i avgifter for fossile utslippsbiler. Økt kostnad for å eie elbil ble stående.

– Elbilpolitikken til regjeringen har blitt ofret i budsjettforhandlingene med Frp. Det er kjempealvorlig, sier Bastholm før hun fortsetter:

– Det viser hvor halvhjertet dette var. Når det tiltaket som klimaminister Rotevatn mener sørger for at det blir dyrere å kjøpe bensinbil i forhold til elbiler, så lett blir ofret i forhandlingene med Frp. Vi sitter igjen med nærmest ingen tiltak for å gjøre det billigere og enklere å velge elbil foran bensin- og dieselbiler. Biler som vi aller helst skulle ønske at folk nå valgte helt bort.

Nå frykter hun for Stortingets mål om at alle nye personbiler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie.

Rotevatn avviser kritikken

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier budsjettet regjeringspartiene og Frp har blitt enige om, er et godt statsbudsjett. Han mener budsjettet gjør det like attraktivt å kjøpe elbiler som fossilbiler neste år.

– Så har vi foreslått å innføre en lav trafikkforsikringsavgift for elbiler slik alle bileiere må betale. Det har med å gjøre at også elbileiere er med å forårsake trafikkulykker, kø og andre ting man bør betale for. Det mener jeg vi står godt i, sier Rotevatn før han fortsetter:

– Det er riktig at regjeringen foreslo å øke CO₂-komponenten. Det fikk ikke gjennom i Stortinget.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tror elbileierne tåler en avgiftsøkning på 2 000 kroner per år. Foto: Vidar Ruud / NT

Det skyldtes at regjeringen ikke fikk fullt gjennomslag for alle sine ønsker i forhandlingene med Frp.

– Jeg var veldig fornøyd med det forslaget til statsbudsjett regjeringen la frem. Så mener jeg at resultatet ikke alltid blir bedre når Stortinget skal forhandle og bli enige om en avtale. Men slik er livet som mindretallsregjering. Vi har ikke flertall og kan ikke diktere det som skal gå gjennom der. Men jeg mener sluttsummen har blitt bra. Den vil gjøre det minst like attraktivt å kjøpe ny elbil neste år som i år, og det vil bidra til å nå målet i 2025, sier Rotevatn.

– E24.no har fått finansdepartementet til å regne ut at regjeringen til sammen har kuttet 34 milliarder kroner i skatter og avgifter. Hvorfor har det vært så viktig å øke akkurat denne avgiften?

– Jeg mener det er rimelig at også elbileiere er med å betaler noe tilbake for å motvirke, støy, slitasje på veier og trafikkulykker. Så synes jeg det er bra at regjeringen har klart å senke skatte- og avgiftstrykket, inkludert at vi har gjort det billigere å kjøpe utslippsfrie privatbiler, det er viktig for grønn omstilling og lønnsomme bedrifter.

– Samtidig blir det litt mindre attraktivt å eie elbil neste år?

– Jeg tror, for å være helt ærlig, at de fleste elbileiere tåler å være med å bidra litt til fellesskapet hvert år for å hindre trafikkulykker, begrense støy og sikre trygge og gode veier, sier Rotevatn.