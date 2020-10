I forslaget til neste års statsbudsjett har regjeringen regnet ut skattefordelene for elbiler i Norge.

Der står det blant annet:

«Medregnet fordelene av manglende veibruksavgift og lavere engangsavgift er denne samlede skattefordelen for elbiler beregnet til 19,2 mrd. kroner.»

Det har fått Norsk Elbilforening til å gå i taket. De mener finansdepartementet har plusset på minst 8 milliarder og mistenker at regjeringen prøver å gjøre elbilfordelene mindre populære i befolkningen.

– Dette er et skrekkregnestykke som er veldig misvisende. De bruker falske premisser, og det er grunn til å spørre om de ønsker å slå bena under elbilpolitikken, sier generalsekretær Christina Bu.

Mistanken er at regjeringen bereder grunnen for å fjerne noen av dagens elbilfordeler.

Mener regnestykket bommer med milliarder

Det Bu reagerer mest på, er at regjeringen har tatt utgangspunkt i at elbilene skal ha like stor engangsavgift som de mest forurensende diesel- og bensinbilene.

Det til tross for at engangsavgiften er laget slik at en bil med lave utslipp betaler lavere engangsavgift enn de som slipper ut mye.

– Finansdepartementet har lagt til grunn at elbiler har utslipp på linje med bilene med høyest utslipp. De har heller ikke lagt inn vektrabatten som ladbare hybrider har, sier Os.

Hun mener regnestykket overdriver kostnaden med dagens elbilpolitikk med opp mot 8,5 milliarder kroner.

Spekulerer i årsaken til «skrekkregnestykket»

Os frykter hva som ligger bak regnestykket.

– Det har litt med å berede grunnen for å begynne å innføre avgifter på elbil, og å starte en debatt om at dette er for dyrt. Det er det ikke, sier Bu.

Hun sier elbilpolitikken tvert imot er helt nødvendig hvis Norge skal nå målet til om at alle personbiler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie.

– Da må vi beregne på riktig måte, ikke svartmale. Det aller beste med elbilpolitikken er at den er helt suveren fordi folk synes det er bra å være med på. Det fungerer også i Distrikts-Norge, sier Bu.

Regjeringen avviser kritikken

Statssekretær Magnus Thue (H) i finansdepartementet avviser at regjeringen svartmaler elbilfordelene. Han sier regjeringen har lagt frem to regnestykker. Det ene er bakt inn i skatteutgiftene i statsbudsjettet og viser en kostnad på rundt 12 milliarder.

Det andre er skilt ut som eget regnestykke i budsjettet. Det viser at fordelene koster norske skattebetalere 19,2 milliarder kroner.

I forklaringen i statsbudsjettet står det blant annet at alle fordeler knyttet til utslipp er utelatt i regnestykke nummer to.

– Det er for å vise hva det koster når man går over fra en konvensjonell bilpark til en elbilpark, sier statssekretær Magnus Thue (H) i finansdepartementet til NRK.

IKKE ENIG: Statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet sier målet med å beregne elbilfordelene er å vise hva disse koster samfunnet. Foto: Nadir Alam / NRK

Han understreker at regjeringen fortsatt står på Stortingets mål om utslippsfrie biler i 2025.

– Samtidig mener vi det er redelig å vise hva en slik politikk koster.

Ifølge Thue har inntektene til staten fra bilparken allerede falt fra drøyt 60 til drøyt 40 milliarder kroner. Dette skyldes blant annet elbilfordelene.

– Det er en villet politikk, men vi ønsker å vise hva denne politikken koster, sier Thue.