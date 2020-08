Mener «skattehull» kan torpedere målet om nullutslippsbiler

Kutt i utslipp på veitrafikk er ett av de viktigste tiltakene for å nå Norges klimamål. Derfor har politikerne bestemt at det ikke skal selges privatbiler med utslipp etter 2025.

For å nå målet, har politikerne bestemt at du må betale en stor porsjon avgifter til staten dersom du kjøper ny fossil personbil.

Det slipper du hvis du kjøper elbil. Hvis du leaser samme fossilbil, slipper du unna en del av avgiftene.

Ifølge Norsk elbilforening gjør det at en stor andel som kjøper bil selv velger elbil, mens en stor del av dem som skal lease bil, velger fossilbil.

– Halvparten av nybilmarkedet er leasing. Leasingbilene betaler i praksis bare halv moms. Det er en stor skattelette for dem som kjøper bensin- eller dieselbil. Da lønner det seg å kjøre bil med utslipp, og da velger folk det fremfor utslippsfri bil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Dette er kravet til regjeringen

Ifølge tall foreningen har fått fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, er opp mot 70 prosent av nye leasingbiler såkalte utslippsbiler. Det vil si at de kjører helt eller delvis på bensin eller diesel. Ifølge Os, kommer disse i snitt til å slippe ut CO2 i 18 år etter at de kommer på veien.

Til sammenligning er rundt 66 prosent av nye biler som kjøpes i privatmarkedet, utslippsfrie. De er utslippsfrie i hele sin levetid.

Bu sier trenden med at leasere velger fossile biler må snu dersom regjering og storting skal nå målet om at det ikke skal selges annet enn biler med nullutslipp innen fem år.

Da må det kuttes i avgiftslettene på fossile biler i leasingmarkedet.

– Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) må ta tak i dette med en gang. Han må ta dette med inn i budsjettkonferansen til regjeringen. De har satt målet for 2025, og da må de også sikre at vi når det, sier Bu.

Det øret vil ikke Hareide høre på. Han mener det er fullt ut realistisk å nå målet for 2025 med dagens virkemidler.

SIER NEI: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil ikke gjøre om avgiftsordningene for leasingbiler. Foto: Terje Pedersen

– I 2017 var det 21 prosent nye privatbiler som hadde null utslipp. Så langt i år er det 48 prosent. Vi er på god vei. Det er fem år igjen, og det er en vei vi skal gå, sier Hareide.

Han sier regjeringen er oppmerksom på at andelen elbil er lavere i leasingmarkedet, men at det ikke er aktuelt å se på endringer i avgiftene i leasingmarkedet.

– Akkurat nå har vi veldig gode virkemidler slik at vi ligger i rute til å nå målene i 2025.

– Kommer dere til å gjøre endringer som gjør det lettere for folk i leasingmarkedet å velge elbil fremfor fossilbil?

– Nei, vi kommer ikke til å ta bort momsfordelen som er i leasingmarkedet. Den ligger der, sier Hareide.

Bransjen skeptisk til avgiftsøkning

Haakon J. Marthinsen i Autolease, en av de største aktørene på innen leasing av privatbiler i Norge, har heller ingen tro på at en reell avgiftsøkning på fossilbiler i deres marked er veien å gå.

Han mener det vil bidra til at det blir dyrere å finansiere fossil og hybridbiler enn dagens ordning.

– Dette vil igjen resultere til at bedrifter og forbrukere – som av både bruks- og økonomiske hensyn, ikke er klar for overgang til elbil – vil beholde sin gamle bil lenger. Dette vil være uheldig for både bransjen isolert, og for myndighetenes ambisjoner, skriver han i en e-post.

Marthinsen sier videre at opprettholdelse av dagens gunstige elbilfordeler, kombinert med de attraktive modeller som fortløpende lanseres, etter deres vurdering vil være riktig for videre utskiftning av dagens bilpark

Han mener utvalget av modeller innen utslippsfrie biler vil være såpass godt at mange vil ta steget over til utslippsfri bil allerede før 2025.