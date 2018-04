Reagerer kraftig på gjennomsiktige skolesekker etter skoleskyting

Gjennomsiktige skolesekker, metalldetektorer og overvåkningssystemer. Marjory Stoneman Douglas High School i Florida ruster opp sikkerheten etter at 17 mennesker ble drept under skoleskytingen i Parkland Florida i februar.

Når de 3300 elevene kommer tilbake til skolen etter påskeferie denne uken, er de pålagt å bruke gjennomsiktige ryggsekker.

– Føles som en fengselscelle

– Sikkerheten kan gå på bekostning av et produktivt skolemiljø. Skolen er på ingen måte et sted for kognitiv utdannelse og kreativitet når det føles som en fengselscelle, forteller elev ved skolen Jack Macleod til CNN.

Foreldrene har i påsken mottatt et brev fra skolen med informasjon om at ryggsekkene vil bli utdelt gratis av skolen og at metalldetektorer skal installeres.

Dette skjer etter at 17 mennesker ble drept da den 19 år gamle tidligere eleven Nikolas Cruz hadde med seg en bag med en halvautomatisk rifle av typen AR-15 inn på skolen 14. februar.

Skoleskytingen er den dødeligste siden massakren på Sandy Hook i 2012.

Artikkelen fortsetter under bildet

PÅBUD: De 3300 elevene ved skolen er pålagt å gå med gjennomsiktige skolesekker etter skoleskytingen i februar. Foto: RTV

– Ryggsekkene hindrer ikke skytevåpen fra å komme i hendene på farlige mennesker. Og sekkene ville ikke ha forhindret skoleskytingen 14. februar fordi gutten ikke var student her, sier elev ved skolen Isabella Pfeiffer til CNN.

– Vi har mistet venner, nå mister vi retten til privatliv

Mange elever reagerer stekt på sekkene. De forteller at det er en påminnelse på hvor mye som har forandret seg etter at de mistet 17 venner på Valentinesday.

– Dette er vanskelig. Vi har alle måttet lære å håndtere sorgen det er å miste venner, men nå mister vi også retten til privatliv. Min skole var et sted hvor alle følte seg komfortable, det var et hjem utenfor hjemmet, nå har det hjemmet blitt ødelagt, sier elev ved skolen Kai Koerber, til CNN.

SKAPER REAKSJONER: Mange elever har lagt ut bilder av sekkene med protester på Twitter, og sier de føler de blir frarøvet privatlivet sitt. Foto: RTV

Skytingen har ført til en massiv elevledet bevegelse som krever strengere våpenlover i USA. Nå har flere elever brukt sekkene som et politisk poeng mot våpenorganisasjonen NRA.

Koerber og andre har festet en oransje prislapp med $ 1.05 på sekken for å protestere mot politikere som mottar donasjoner fra National Rifle Association (NRA), som elevene mener setter en pris på hvor mye livene deres er verdt.

– Vi gjør dette for å vise at vi står sammen og at vi som studenter nekter å bli redusert til dollar og cent, sier Koerber.

Han tror det hadde vært mer effektivt med metalldetektorer slik de har i rettssaler og på flyplasser.

«Sekken min er mer verdt enn livet mitt»

I tillegg til en oransje prislapp på sekken har elev Carmen Lo en håndskrevet lapp på innsiden av sekken der det står «Denne sekken er sannsynligvis verdt mer enn livet mitt.»

– Mange elever er faktisk veldig misfornøyd med disse gjennomsiktige sekkene, de føler det krenker personvernet deres. Vi kommer til skolen for å lære, jeg føler ikke vi må bli en del av disse tiltakene. Vi bør ikke måtte bekymre oss for sikkerheten vår når vi er på skolen, forteller hun til CNN.

Det er varslet at skoler i hele Parkland vil forsterke sikkerhetsrutinene i etterkant av skoleskytingen.

Det inkluderer låsing av alle klasseromsdører, oppgradering av overvåkningssystemer og tiltak som krever at alle besøkene ankommer gjennom et inngangspunkt.